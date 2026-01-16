10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 января 2026 06:47Выяснилось, зачем винодельни хотят включить в нижегородский агротуризм
15 января 2026 22:21Известный детский реаниматолог Дмитрий Тимофеев умер в Нижнем Новгороде
15 января 2026 19:15Нижегородцам объяснили, когда можно не выйти на работу из-за непогоды
15 января 2026 18:0750 млн рублей выделили на благоустройство территории нижегородского кардиоцентра
15 января 2026 17:56Т2 бесплатно защитит всех абонентов от фишинга
15 января 2026 17:38Расписание автобуса № 111 изменили в Нижнем Новгороде
15 января 2026 17:06Выяснилось, какие лекарства нижегородцы смогут купить на почте
15 января 2026 17:03Почти 800 жителей Сергачского округа смогут получать медпомощь в новом ФАПе
15 января 2026 16:39В Госдуме выступили против приезда семей мигрантов в Россию при оргнаборе
15 января 2026 16:13Синоптик не исключила повторения мощного снегопада в Нижегородской области
Общество

Выяснилось, зачем винодельни хотят включить в нижегородский агротуризм

16 января 2026 06:47 Общество
Выяснилось, зачем винодельни хотят включить в нижегородский агротуризм

Фото: pixabay.com

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Власти Нижегородской области разъяснили, почему винодельческие предприятия войдут в инфраструктуру сельского туризма.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в государственно-правовом департаменте региона, это решение продиктовано необходимостью привести местное законодательство в соответствие с федеральными нормами.

В частности, изменения коснулись статьи 3 областного закона № 8-З "О туристской деятельности на территории Нижегородской области". Поправки были внесены в связи с принятием федерального закона № 579-ФЗ от 29 декабря 2023 года, который регулирует вопросы виноградарства, виноделия и их интеграции в туристическую отрасль.

Согласно новым положениям, винодельни и виноградники теперь официально рассматриваются как часть инфраструктуры сельского туризма. Это отражено и в обновлённой редакции федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", где уточнено, что сельский туризм включает посещение винодельческих хозяйств.

При этом в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области отметили, что в регионе на данный момент отсутствуют действующие винодельни. Таким образом, законодательные изменения создают правовую основу для их возможного появления и развития в составе агротуризма в будущем.

Ранее сообщалось, что свыше 207 тысяч туристов побывали в Нижегородской области в новогодние каникулы 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Законодательство Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных