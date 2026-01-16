Выяснилось, зачем винодельни хотят включить в нижегородский агротуризм Общество

Фото: pixabay.com

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Власти Нижегородской области разъяснили, почему винодельческие предприятия войдут в инфраструктуру сельского туризма.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в государственно-правовом департаменте региона, это решение продиктовано необходимостью привести местное законодательство в соответствие с федеральными нормами.

В частности, изменения коснулись статьи 3 областного закона № 8-З "О туристской деятельности на территории Нижегородской области". Поправки были внесены в связи с принятием федерального закона № 579-ФЗ от 29 декабря 2023 года, который регулирует вопросы виноградарства, виноделия и их интеграции в туристическую отрасль.

Согласно новым положениям, винодельни и виноградники теперь официально рассматриваются как часть инфраструктуры сельского туризма. Это отражено и в обновлённой редакции федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", где уточнено, что сельский туризм включает посещение винодельческих хозяйств.

При этом в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области отметили, что в регионе на данный момент отсутствуют действующие винодельни. Таким образом, законодательные изменения создают правовую основу для их возможного появления и развития в составе агротуризма в будущем.

