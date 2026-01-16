Россельхознадзор потребовал расчистить 199 гектаров земли в Тонкинском округе

Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
16 января 2026 16:26 Общество
В Нижегородской области компанию ООО "СОВЕНГО" обязали привести в порядок сельскохозяйственные земли площадью более 199 гектаров. Такое предписание выдало региональное управление Россельхознадзора после проверки.

Специалисты выяснили, что участок вблизи деревни Крошилово Тонкинского округа частично зарос деревьями. А это значит, что землю не используют по назначению, как требует закон.

Ведомство предписало собственнику устранить нарушения до 28 августа 2026 года.

В частности, необходимо провести культуртехническую мелиорацию в соответствии с утверждённым проектом и использовать участок по назначению в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что нижегородскую коммунальную службу оштрафовали за экологические нарушения.

Теги:
Россельхознадзор Экология
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
