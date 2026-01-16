Россельхознадзор потребовал расчистить 199 гектаров земли в Тонкинском округе

В Нижегородской области компанию ООО "СОВЕНГО" обязали привести в порядок сельскохозяйственные земли площадью более 199 гектаров. Такое предписание выдало региональное управление Россельхознадзора после проверки.
Специалисты выяснили, что участок вблизи деревни Крошилово Тонкинского округа частично зарос деревьями. А это значит, что землю не используют по назначению, как требует закон.
Ведомство предписало собственнику устранить нарушения до 28 августа 2026 года.
В частности, необходимо провести культуртехническую мелиорацию в соответствии с утверждённым проектом и использовать участок по назначению в рамках действующего законодательства.
