Общество

Россельхознадзор заблокировал 232 нелегальных сайта по продаже зоолекарств

12 января 2026 15:38 Общество
Россельхознадзор заблокировал 232 нелегальных сайта по продаже зоолекарств

Фото: Максим Герасимов

Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области выявили и заблокировали 232 интернет-ресурса, через которые осуществлялась незаконная реализация ветеринарных препаратов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, эти меры стали частью предварительных итогов надзорной деятельности в 2025 году.

Кроме мониторинга онлайн-продаж, специалисты провели четыре контрольные закупки в розничных зоомагазинах. В результате были зафиксированы случаи продажи зоопрепаратов без соответствующих разрешений.

По фактам нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях. Все материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в нижегородских магазинах обнаружили нелегальные ветеринарные препараты.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Интернет лекарства Россельхознадзор
