Россельхознадзор заблокировал 232 нелегальных сайта по продаже зоолекарств

Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области выявили и заблокировали 232 интернет-ресурса, через которые осуществлялась незаконная реализация ветеринарных препаратов.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, эти меры стали частью предварительных итогов надзорной деятельности в 2025 году.
Кроме мониторинга онлайн-продаж, специалисты провели четыре контрольные закупки в розничных зоомагазинах. В результате были зафиксированы случаи продажи зоопрепаратов без соответствующих разрешений.
По фактам нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях. Все материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее сообщалось, что в нижегородских магазинах обнаружили нелегальные ветеринарные препараты.
