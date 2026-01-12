Россельхознадзор заблокировал 232 нелегальных сайта по продаже зоолекарств Общество

Фото: Максим Герасимов

Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области выявили и заблокировали 232 интернет-ресурса, через которые осуществлялась незаконная реализация ветеринарных препаратов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, эти меры стали частью предварительных итогов надзорной деятельности в 2025 году.

Кроме мониторинга онлайн-продаж, специалисты провели четыре контрольные закупки в розничных зоомагазинах. В результате были зафиксированы случаи продажи зоопрепаратов без соответствующих разрешений.

По фактам нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях. Все материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

