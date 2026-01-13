Россельхознадзор нашел девять фиктивных предприятий в Нижегородской области

Фото:
Россельхознадзор подвел предварительные итоги своей работы за 2025 год. Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе проверок было обнаружено девять фиктивных объектов, деятельность которых нарушала установленные нормы.
Среди выявленных нарушений — четыре точки общественного питания, функционирующие с отклонениями от требований. Также специалисты нашли три нелегальных предприятия, занимающихся производством молока, и одну площадку, выпускающую молочную продукцию без соблюдения регламентов.
Кроме того, была зафиксирована еще одна фантомная площадка, где содержались сельскохозяйственные животные с нарушением ветеринарных и санитарных норм.
В ведомстве подчеркнули, что борьба с подобными нарушениями направлена на повышение безопасности продукции животного происхождения, а также на наведение порядка в системе учета и контроля хозяйствующих субъектов.
Все материалы, собранные в ходе проверок, передали для принятия соответствующих мер в рамках действующего законодательства.
Ранее сообщалось, что сотрудники Россельхознадзора в Нижегородской области выявили и заблокировали 232 нелегальных интернет-ресурса по продаже зоолекарств.
