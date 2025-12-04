Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Россельхознадзор нашел 290 тысяч тонн сомнительного зерна в Нижегородской области

04 декабря 2025 14:15 Общество
Россельхознадзор нашел 290 тысяч тонн сомнительного зерна в Нижегородской области

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили масштабные несоответствия в документации на зерно, поступившее на территорию Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С начала текущего года специалисты провели проверку более 818 деклараций о соответствии зерна, размещённых в системе Росаккредитации "Единый реестр деклараций о соответствии". Общий объем продукции, указанный в этих документах, превысил один миллион тонн.

По результатам анализа было выявлено 219 деклараций, оформленных с нарушениями установленных требований. Общий объем зерна, задекларированного с недостоверными сведениями, составил свыше 290 тысяч тонн.

В отношении хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения, было вынесено 244 предупреждения с требованием устранить выявленные несоответствия. Все декларации, признанные недостоверными, были аннулированы.

Ранее сообщалось, что 26,5 кг сомнительных фруктов нашли в нижегородском аэропорту. Также стало известно, что пять деклараций на молочку и мясо с нарушениями отозвали в Нижегородской области.

Продовольствие Россельхознадзор
