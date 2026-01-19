Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
19 января 2026 17:40Дзержинский экотехнопарк откроют в ближайшие недели
19 января 2026 15:50Более 7000 сертификатов о происхождении товара оформили нижегородские предприниматели
19 января 2026 15:05Нижегородским госслужащим изменят порядок выхода на пенсию
19 января 2026 11:29Нижегородские власти сэкономили 3,7 млрд рублей на торгах
19 января 2026 10:50На 11% увеличилась выработка на нижегородской мебельной фабрике
19 января 2026 10:15Медианная зарплата в Нижегородской области составляет 74 000 рублей
18 января 2026 12:59Продажи "Лады" резко сократились в Нижегородской области в 2025 году
18 января 2026 11:53Нижегородские компании смогут получить статус ответственного предпринимателя
17 января 2026 17:22Средняя цена новых автомобилей в Нижегородской области снизилась на 20%
17 января 2026 14:00Горьковский автозавод требует почти полмиллиона евро от иностранной компании
Экономика

Более 7000 сертификатов о происхождении товара оформили нижегородские предприниматели

19 января 2026 15:50 Экономика
Более 7000 сертификатов о происхождении товара оформили нижегородские предприниматели

Фото: РЭЦ

Более 7 000 сертификатов о происхождении товара оформили 272 нижегородских предпринимателя в онлайн-формате через цифровую платформу «Мой экспорт» в 2025 году. Сервис был разработан Российским экспортным центром (РЭЦ) совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (ТПП РФ).

Платформа «Мой экспорт» создана в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Сертификат происхождения товаров подтверждает принадлежность товара к стране производства. Наличие этого документа зачастую необходимо по условиям контракта. Также при предъявлении сертификата таможенным органам в странах, поддерживающих режим преференций для российских товаров, можно снизить размер таможенных пошлин, а в определенных случаях – полностью освободить поставку от их уплаты.

Оформление сертификата происхождения товара на платформе «Мой экспорт» позволяет в автоматическом режиме определить доступные формы сертификатов и подать заявление онлайн. Экспортеры могут самостоятельно выбрать уполномоченную торгово-промышленную палату, чтобы в дальнейшем там забрать бумажный документ.

Кроме того, сервис позволяет проверить проект сертификата и, при необходимости, скорректировать его, направив соответствующий комментарий в ТПП. Это позволит исключить ошибки в оформляемом итоговом документе, что иногда случается на практике, и не тратить время на его переоформление.

Подать заявку в электронной форме на оформление сертификата о происхождении товара можно через платформу «Мой экспорт». Для использования сервиса по выдаче сертификата происхождения товаров генеральному директору необходимо иметь УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись), а пользователю платформы «Мой экспорт» с подтвержденной руководителем ролью дополнительно потребуется внутрипортальная доверенность. 

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Нацпроект ТПП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных