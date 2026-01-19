Более 7000 сертификатов о происхождении товара оформили нижегородские предприниматели Экономика

Фото: РЭЦ

Более 7 000 сертификатов о происхождении товара оформили 272 нижегородских предпринимателя в онлайн-формате через цифровую платформу «Мой экспорт» в 2025 году. Сервис был разработан Российским экспортным центром (РЭЦ) совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (ТПП РФ).

Платформа «Мой экспорт» создана в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Сертификат происхождения товаров подтверждает принадлежность товара к стране производства. Наличие этого документа зачастую необходимо по условиям контракта. Также при предъявлении сертификата таможенным органам в странах, поддерживающих режим преференций для российских товаров, можно снизить размер таможенных пошлин, а в определенных случаях – полностью освободить поставку от их уплаты.

Оформление сертификата происхождения товара на платформе «Мой экспорт» позволяет в автоматическом режиме определить доступные формы сертификатов и подать заявление онлайн. Экспортеры могут самостоятельно выбрать уполномоченную торгово-промышленную палату, чтобы в дальнейшем там забрать бумажный документ.

Кроме того, сервис позволяет проверить проект сертификата и, при необходимости, скорректировать его, направив соответствующий комментарий в ТПП. Это позволит исключить ошибки в оформляемом итоговом документе, что иногда случается на практике, и не тратить время на его переоформление.

Подать заявку в электронной форме на оформление сертификата о происхождении товара можно через платформу «Мой экспорт». Для использования сервиса по выдаче сертификата происхождения товаров генеральному директору необходимо иметь УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись), а пользователю платформы «Мой экспорт» с подтвержденной руководителем ролью дополнительно потребуется внутрипортальная доверенность.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию.