363 инициативы нижегородцев реализуют в рамках проекта "Вам решать!" в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

В 2026 году в Нижегородской области будет реализовано 363 инициативы, предложенные жителями региона в рамках губернаторского проекта "Вам решать!". Решение было принято 19 января на заседании конкурсной комиссии под руководством заместителя губернатора Андрея Гнеушева. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ключевым этапом отбора проектов стало народное голосование, которое проходило с 15 октября по 1 декабря 2025 года на платформе golosza.ru. В нем приняли участие более 671 тысячи нижегородцев. По итогам голосования были определены победители — инициативы, набравшие наибольшее количество голосов.

Андрей Гнеушев поблагодарил всех, кто предложил идеи и принял участие в голосовании. Он подчеркнул, что активность жителей помогает развивать населенные пункты и формировать комфортную городскую среду.

Наибольшее число голосов получили инициативы из Автозаводского, Сормовского и Канавинского районов Нижнего Новгорода, а также из Борского, Павловского и Арзамасского округов.

С полным списком проектов-победителей можно ознакомиться на сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области и официальном портале проекта.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Вам решать!" реализовали 71 проект, предложенный жителями города.