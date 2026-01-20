Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

363 инициативы нижегородцев реализуют в рамках проекта "Вам решать!" в 2026 году

20 января 2026 09:09 Общество
363 инициативы нижегородцев реализуют в рамках проекта Вам решать! в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

В 2026 году в Нижегородской области будет реализовано 363 инициативы, предложенные жителями региона в рамках губернаторского проекта "Вам решать!". Решение было принято 19 января на заседании конкурсной комиссии под руководством заместителя губернатора Андрея Гнеушева. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

Ключевым этапом отбора проектов стало народное голосование, которое проходило с 15 октября по 1 декабря 2025 года на платформе golosza.ru. В нем приняли участие более 671 тысячи нижегородцев. По итогам голосования были определены победители — инициативы, набравшие наибольшее количество голосов.

Андрей Гнеушев поблагодарил всех, кто предложил идеи и принял участие в голосовании. Он подчеркнул, что активность жителей помогает развивать населенные пункты и формировать комфортную городскую среду.

Наибольшее число голосов получили инициативы из Автозаводского, Сормовского и Канавинского районов Нижнего Новгорода, а также из Борского, Павловского и Арзамасского округов.

С полным списком проектов-победителей можно ознакомиться на сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области и официальном портале проекта.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Вам решать!" реализовали 71 проект, предложенный жителями города.

