Общество

50 млн рублей выделили на благоустройство территории нижегородского кардиоцентра

15 января 2026 18:07 Общество
50 млн рублей выделили на благоустройство территории нижегородского кардиоцентра

Фото: Александр Воложанин

Территорию вокруг Научно-исследовательского института – Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Б.А. Королева в Нижнем Новгороде благоустроят. Соответствующий контракт стоимостью более 50 млн рублей размещен на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит завершить все работы в течение 60 рабочих дней с момента подписания контракта. В перечень входят капитальный ремонт, демонтаж старых тротуаров, ступеней и дорожек, а также удаление части деревьев и пней. После этого на территории появятся новые дорожные покрытия, лестница и пандус. Также планируется высадка газонов и живой изгороди из кустарников, установка освещения и нового ограждения.

Ранее сообщалось о планах построить в нижегородском кардиоцентре вертолетную площадку в 2026 году. Контракт заключен с обществом с ограниченной ответственностью "Строительно-Инжиниринговая Компания". Будущая вертолетная площадка станет общей для двух медучреждений — НИИ-СККБ и Нижегородской областной детской клинической больницы.

Напомним, объединение инфраструктуры реализуется в рамках проекта "Квартал здоровья", инициированного губернатором Нижегородской области. Он предусматривает централизацию лабораторий, пищеблоков, транспортных служб, а также благоустройство территории с созданием удобных подъездов и парковок. Помимо этого, предусмотрено строительство пансионата для пациентов и их родственников. 

Также стало известно, что в районе кардиоцентра планируется расширить участок улицы Ванеева. Реконструкция затронет отрезок длиной около 500 метров — от дома №110 Д по улице Ванеева до улицы Рокоссовского. Ожидается, что проект расширения подготовят в первой половине 2026 года.

