Общество

ОНФ: россияне отметили положительные изменения в благоустройстве городской среды

09 декабря 2025 12:41 Общество
ОНФ: нижегородцы отметили положительные изменения в благоустройстве городской среды

Фото: ОНФ

По данным опросов Народного фронта, наиболее заметные изменения к лучшему жители России видят в благоустройстве городской среды (52%); качестве дорог (34%); поддержке семьи и детства (28%). Наименее заметны изменения в развитии науки (2%), поддержке предпринимательства (3%) и доступности жилья (4%). Такие данные озвучил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов в докладе на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Остановлюсь на нескольких системных проблемах. Не все поручения президента по итогам Госсовета по демографии пока ещё выполнены: 50-процентная скидка на авиаперелёт для детей превратилась в скидку только на тариф. Из-за дополнительных сборов реальный дисконт составляет от 15 до 35 процентов. Есть обращения от родителей. Так и не появился льготный тариф для многодетных семей на такси. А детский тариф по-прежнему дороже в среднем на 15–20 процентов, хотя автомобилей с детскими креслами стало ощутимо больше», – сказал Михаил Кузнецов.

Глава президентского движения также обратил внимание на недовольство 60% опрошенных Народным фронтом родителей, которые сообщили, что их дети не посещают продлёнку из-за её отсутствия или высокой стоимости. Между тем, это важнейший фактор поддержки молодых мам с детьми.

Руководитель исполкома Народного фронта сообщил, что 53% семей, которые использовали маткапитал для приобретения жилья, при последующей продаже квартиры столкнулись со сложностями при выделении долей детей, вплоть до приостановления сделки. Народный фронт предлагает в случае, когда семья улучшает свои жилищные условия или переезжает в другой регион, максимально упростить процедуру согласования со стороны опеки, не ущемляя интересы детей.

«Опросы Народного фронта в большой степени отражают позитивные изменения в Нижегородской области. За последние годы мы увидели активное развитие сферы благоустройства городской среды. Создаются новые комфортные общественные пространства, преображаются излюбленные нижегородцами места отдыха. Дороги общего пользования, что особенно важно в муниципальных округах, становятся удобнее и безопаснее. Разумеется, на этом пути встречаются и ошибки. Народный фронт будет следить за реализацией национальных проектов в Нижегородской области на благо её жителей», – отметила представитель Народного фронта в Нижегородской области Дарья Кованова.

Президент России Владимир Путин поблагодарил Народный фронт за работу.

Теги:
Благоустройство Нацпроект ОНФ
