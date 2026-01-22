Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Ространснадзор выявил нарушения на переправе Лысково – Макарьево

22 января 2026 09:33
Ространснадзор выявил нарушения на переправе Лысково – Макарьево

Фото: МТУ Ространснадзора по ПФО/ VK

На переправе Лысково — Макарьево через Волгу в Нижегородской области выявлены нарушения в организации пассажирских перевозок. Об этом сообщили в Межрегиональном территориальном управлении Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу.

Переправа соединяет левый и правый берега Волги в Лысковском округе и играет ключевую роль в обеспечении транспортного сообщения между частями муниципалитета. Зимой пассажиров перевозят на судне на воздушной подушке. В ходе проверки выяснилось, что им управляет человек, не имеющий права на это права. В связи с этим должностные лица перевозчика будут привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 11.8 КоАП РФ. Также перевозчику направлено представление об устранении выявленных нарушений и причин, их вызвавших.

Контроль за исправлением ситуации остаётся за нижегородским отделом Госморречнадзора. 

Ранее сообщалось, что в зимнюю навигацию "Спутники" будут курсировать на маршрутах через Волгу — от Лысой горы до Васильсурска и от Лыскова до Макарьева.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Водный транспорт Речные перевозки
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных