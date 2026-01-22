Ространснадзор выявил нарушения на переправе Лысково – Макарьево

Фото:
На переправе Лысково — Макарьево через Волгу в Нижегородской области выявлены нарушения в организации пассажирских перевозок. Об этом сообщили в Межрегиональном территориальном управлении Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу.
Переправа соединяет левый и правый берега Волги в Лысковском округе и играет ключевую роль в обеспечении транспортного сообщения между частями муниципалитета. Зимой пассажиров перевозят на судне на воздушной подушке. В ходе проверки выяснилось, что им управляет человек, не имеющий права на это права. В связи с этим должностные лица перевозчика будут привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 11.8 КоАП РФ. Также перевозчику направлено представление об устранении выявленных нарушений и причин, их вызвавших.
Контроль за исправлением ситуации остаётся за нижегородским отделом Госморречнадзора.
Ранее сообщалось, что в зимнюю навигацию "Спутники" будут курсировать на маршрутах через Волгу — от Лысой горы до Васильсурска и от Лыскова до Макарьева.
