Наплавной мост через Оку в Павлове открыли после ремонта Общество

Фото: минтранс Нижегородской области

Наплавной мост через Оку на дороге Павлово - Тумботино открыли для автотранспорта, сообщили 17 января в региональном минтрансе.

Напомним, в ночь на 15 декабря 2025 года из-за сильного ледохода произошло обрушение берегового устоя наплавного моста. Глыбы льда, застрявшие между понтонами, сорвали мост. А переправа разрушила крепление с причальной стенкой.

Специалисты в кратчайшие сроки занялись восстановлением наплавного моста. Работы велись в круглосуточном режиме. Для устройства нового причала пришлось залить 40 кубометров бетона, что сделало конструкции надежными и устойчивыми.

Напомним, что с 16 января открыто движение по 150-метровой ледовой переправе между Нижегородской областью и Чувашией.