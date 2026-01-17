Наплавной мост через Оку в Павлове открыли после ремонта

Фото:
Наплавной мост через Оку на дороге Павлово - Тумботино открыли для автотранспорта, сообщили 17 января в региональном минтрансе.
Напомним, в ночь на 15 декабря 2025 года из-за сильного ледохода произошло обрушение берегового устоя наплавного моста. Глыбы льда, застрявшие между понтонами, сорвали мост. А переправа разрушила крепление с причальной стенкой.
Специалисты в кратчайшие сроки занялись восстановлением наплавного моста. Работы велись в круглосуточном режиме. Для устройства нового причала пришлось залить 40 кубометров бетона, что сделало конструкции надежными и устойчивыми.
Напомним, что с 16 января открыто движение по 150-метровой ледовой переправе между Нижегородской областью и Чувашией.
