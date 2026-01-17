У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Наплавной мост через Оку в Павлове открыли после ремонта

17 января 2026 19:11 Общество
Наплавной мост через Оку в Павлове открыли после ремонта

Фото: минтранс Нижегородской области

Наплавной мост через Оку на дороге Павлово - Тумботино открыли для автотранспорта, сообщили 17 января в региональном минтрансе. 

Напомним, в ночь на 15 декабря 2025 года из-за сильного ледохода произошло обрушение берегового устоя наплавного моста. Глыбы льда, застрявшие между понтонами, сорвали мост. А переправа разрушила крепление с причальной стенкой.

Специалисты в кратчайшие сроки занялись восстановлением наплавного моста. Работы велись в круглосуточном режиме. Для устройства нового причала пришлось залить 40 кубометров бетона, что сделало конструкции надежными и устойчивыми. 

Напомним, что с 16 января открыто движение по 150-метровой ледовой переправе между Нижегородской областью и Чувашией. 

Минтранс Мост Павловский район
