87% нижегородских компаний столкнулись с дефицитом кадров в 2025 году Экономика

Фото: Александр Воложанин

Большинство работодателей в Нижегородской области в 2025 году столкнулись с трудностями при поиске сотрудников. Согласно исследованию hh.ru, только 13% компаний почти не ощущали проблем при найме сотрудников. Остальные 87% в той или иной степени испытывали дефицит кадров.

Так, 6% работодателей сообщили о критическом дефиците кадров. Еще 38% отметили, что испытывают нехватку сотрудников сразу по нескольким направлениям. У 44% сложности возникали при поиске специалистов на отдельные позиции.

Сильнее всего дефицит ощущался в сфере гостиниц, ресторанов, общепита и кейтеринга — здесь о серьезной нехватке людей заявили 32% компаний. В логистике таких оказалось 27%.

Проблемы с кадрами также были заметны в розничной торговле, легкой промышленности, строительстве и недвижимости — по 22% работодателей в этих отраслях сообщили об остром дефиците. В добыче и переработке полезных ископаемых — 21%, в сфере услуг для бизнеса и населения — 18%, а в финтехе — 16%.

Относительно спокойная ситуация наблюдалась в IT и системной интеграции. Только 5% компаний в этой сфере сообщили о серьезной нехватке сотрудников. Однако 44% все же сталкивались с трудностями при поиске отдельных специалистов.

Главной причиной кадрового голода 50% компаний назвали неконкурентные зарплаты. Еще 32% считают, что сами работодатели предъявляют слишком высокие требования к кандидатам. А 28% объясняют проблему тяжелыми или просто непривлекательными условиями труда.

Кроме того, 23% организаций считают, что слаборазвитый HR-бренд мешает привлечению сотрудников. У 20% компаний возникают проблемы из-за недостаточной квалификации нанимающих руководителей. Также 9% работодателей признали свою отрасль непривлекательной для соискателей, а 3% указали на низкое качество и медленную работу рекрутинговых специалистов.

Отдельной проблемой остаётся низкий уровень автоматизации. Почти четверть компаний (23%) считают, что избыточный ручной труд и недостаток автоматизированных процессов затрудняют найм и перегружают HR-отделы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области медианная зарплата составила 74 тысячи рублей.