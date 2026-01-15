Опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде Экономика

Сервис SuperJob изучил предложения о работе в крупнейших городах России и составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий января 2026 года в Нижнем Новгороде.

На первом месте оказалась вакансия водителя-экспедитора категории "Е" в транспортной компании. Работодатели готовы платить специалисту от 165 до 200 тысяч рублей в месяц.

Вторую строчку рейтинга занял врач-терапевт, которого ищет поликлиника. Зарплата по этой позиции стартует от 120 тысяч рублей.

Третье место досталось вакансии директора гипермаркета крупной торговой сети. Соискателю предлагают от 114 до 148 тысяч рублей, а также предоставляют полис ДМС и корпоративные скидки.

Также в список вошла вакансия су-шефа с опытом работы не менее одного года. Потенциальному сотруднику готовы платить до 110 тысяч рублей в месяц.

Замыкает пятёрку самых прибыльных предложений врач ультразвуковой диагностики. Медицинский центр предлагает специалисту зарплату от 100 тысяч рублей.

По данным SuperJob, в числе наиболее высокооплачиваемых профессий в Нижнем Новгороде остаются специалисты в области здравоохранения, строительства, промышленности, IT, продаж, а также квалифицированные рабочие и водители спецтехники.

Кстати, врачи и водители с высокой квалификацией входят в число самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов не только в Нижнем Новгороде, но и в других крупных городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Воронеже, Волгограде и Самаре.

Ранее стало известно, как продолжительные новогодние каникулы отразятся на зарплате нижегородцев. Также сообщалось о наиболее "денежных" вакансиях Нижнего Новгорода в декабре 2025 года.