Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 января 2026 10:13Опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде
15 января 2026 07:57Желающих капитально отремонтировать нижегородскую школу №93 вновь не нашлось
15 января 2026 07:06Минград утвердил строительство гостиницы в квартале Трех Святителей
14 января 2026 19:00Нижегородский суд завершил банкротство банка "Ассоциация"
14 января 2026 17:49Невыплата зарплаты сотрудникам "Нижавтодорстроя" обернулась уголовным делом
14 января 2026 17:37Нижегородская область купит в лизинг 360 единиц новой коммунальной техники
14 января 2026 16:23Уже 308 компаний внедряют бережливые технологии в Нижегородской области
14 января 2026 16:22Свыше 40 ярмарок вакансий проведет Нижегородский кадровый центр в январе
14 января 2026 16:17Торги по правительственному кварталу на Сенной пройдут в начале 2026 года
14 января 2026 15:03Более 250 ярмарок "Покупайте нижегородское" планируется провести в 2026 году
Экономика

Опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде

15 января 2026 10:13 Экономика
Опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде

Сервис SuperJob изучил предложения о работе в крупнейших городах России и составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий января 2026 года в Нижнем Новгороде.

На первом месте оказалась вакансия водителя-экспедитора категории "Е" в транспортной компании. Работодатели готовы платить специалисту от 165 до 200 тысяч рублей в месяц.

Вторую строчку рейтинга занял врач-терапевт, которого ищет поликлиника. Зарплата по этой позиции стартует от 120 тысяч рублей.

Третье место досталось вакансии директора гипермаркета крупной торговой сети. Соискателю предлагают от 114 до 148 тысяч рублей, а также предоставляют полис ДМС и корпоративные скидки.

Также в список вошла вакансия су-шефа с опытом работы не менее одного года. Потенциальному сотруднику готовы платить до 110 тысяч рублей в месяц.

Замыкает пятёрку самых прибыльных предложений врач ультразвуковой диагностики. Медицинский центр предлагает специалисту зарплату от 100 тысяч рублей.

По данным SuperJob, в числе наиболее высокооплачиваемых профессий в Нижнем Новгороде остаются специалисты в области здравоохранения, строительства, промышленности, IT, продаж, а также квалифицированные рабочие и водители спецтехники.

Кстати, врачи и водители с высокой квалификацией входят в число самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов не только в Нижнем Новгороде, но и в других крупных городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Воронеже, Волгограде и Самаре.

Ранее стало известно, как продолжительные новогодние каникулы отразятся на зарплате нижегородцев. Также сообщалось о наиболее "денежных" вакансиях Нижнего Новгорода в декабре 2025 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
вакансии Зарплата Работа
Поделиться:
Новости по теме
12 января 2026 14:09Рост зарплат в Нижегородской области достиг 124% за пять лет
06 января 2026 16:31Аналитики рассказали, у кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
29 декабря 2025 16:50Сварщик стал одной из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных