Рост зарплат в Нижегородской области достиг 124% за пять лет Экономика

Средний уровень оплаты труда в Нижегородской области за последние пять лет увеличился на 124%. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного аналитическим центром РИА Новости.

По темпам роста заработной платы регион вошёл в пятёрку лидеров среди субъектов России. Более высокие показатели зафиксированы только в Татарстане, где рост составил 134%, Курганской области — 130% и Удмуртии — 128%.

Пятую строчку рейтинга заняла Челябинская область. Там средняя зарплата выросла на 123%.

В целом по стране за пятилетний период средний доход россиян удвоился. Согласно исследованию, в октябре 2025 года он достиг отметки в 99,7 тысячи рублей.

