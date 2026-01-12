Рост зарплат в Нижегородской области достиг 124% за пять лет

Средний уровень оплаты труда в Нижегородской области за последние пять лет увеличился на 124%. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного аналитическим центром РИА Новости.
По темпам роста заработной платы регион вошёл в пятёрку лидеров среди субъектов России. Более высокие показатели зафиксированы только в Татарстане, где рост составил 134%, Курганской области — 130% и Удмуртии — 128%.
Пятую строчку рейтинга заняла Челябинская область. Там средняя зарплата выросла на 123%.
В целом по стране за пятилетний период средний доход россиян удвоился. Согласно исследованию, в октябре 2025 года он достиг отметки в 99,7 тысячи рублей.
Ранее стало известно, насколько выросла зарплата у жителей Нижегородской области за 2025 год. Также аналитики поделились данными о тех нижегородцах, кого в 2026 году вновь ожидает рост оплаты труда.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+