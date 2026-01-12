Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Экономика

Рост зарплат в Нижегородской области достиг 124% за пять лет

12 января 2026 14:09 Экономика
Рост зарплат в Нижегородской области достиг 124% за пять лет

Средний уровень оплаты труда в Нижегородской области за последние пять лет увеличился на 124%. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного аналитическим центром РИА Новости.

По темпам роста заработной платы регион вошёл в пятёрку лидеров среди субъектов России. Более высокие показатели зафиксированы только в Татарстане, где рост составил 134%, Курганской области — 130% и Удмуртии — 128%.

Пятую строчку рейтинга заняла Челябинская область. Там средняя зарплата выросла на 123%.

В целом по стране за пятилетний период средний доход россиян удвоился. Согласно исследованию, в октябре 2025 года он достиг отметки в 99,7 тысячи рублей.

Ранее стало известно, насколько выросла зарплата у жителей Нижегородской области за 2025 год. Также аналитики поделились данными о тех нижегородцах, кого в 2026 году вновь ожидает рост оплаты труда.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

