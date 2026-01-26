Четыре нижегородца отравились угарным газом за выходные Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде за прошедшие выходные зафиксировано четыре случая отравления угарным газом. Об этом сообщает городское управление ГОЧС.

Причиной стали нарушения при установке газового оборудования и отсутствие вентиляции в помещениях с закрытыми окнами.

Специалисты предупреждают: угарный газ опасен тем, что не имеет ни запаха, ни вкуса. Он образуется при неполном сгорании топлива — газа, нефти, угля или древесины — и может накапливаться в жилых помещениях при неправильной эксплуатации оборудования.

В управлении ГОЧС напомнили о мерах профилактики. Не следует использовать газовые плиты и печи для обогрева помещений, применять негабаритную посуду или фольгу на горелках. Важно обеспечить хорошую вентиляцию на кухне и регулярно проверять дымоходы и вытяжки, установить вытяжной вентилятор в кухне. Также не стоит спать в комнате с работающим газовым прибором и сжигать уголь в закрытых помещениях.

Кроме того специалисты рекомендуют ежегодно проверять выхлопную трубу на герметичность и не оставлять работающими в гараже бензиновые автомобили и газонокосилки.

При первых признаках отравления (головной боли, тошноте, слабости, отдышке) необходимо немедленно выйти на свежий воздух, расстегнуть тесную одежду и оказать пострадавшим первую помощь. В первую очередь, обеспечить доступ кислорода - открыть окна и двери, расстегнуть плотную одежду, дать горячий чай или кофе. Если пострадавший без сознания, его следует уложить на бок, при необходимости — применить нашатырный спирт. Можно также использовать холодные компрессы на грудь, растирания, так как это стимулирует кровообращение. В случае отсутствия дыхания и пульса необходимо искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Обязательно нужно вызвать скорую помощь.

