Курение рядом с газовой трубой обернулось пожаром в доме на Ярошенко Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В одной из квартир на улице Ярошенко в Нижнем Новгороде произошёл пожар, причиной которого стало грубое нарушение правил безопасности при обращении с газовым оборудованием. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, в квартире вышла из строя газовая колонка. Несмотря на неисправность, владелец продолжал её использовать. После визита специалистов газовой службы, которые отключили подачу газа и установили заглушку, мужчина решил подключить оборудование самостоятельно.

Он самовольно снял заглушку с действующей газовой трубы, чтобы возобновить подачу топлива. В этот момент он закурил сигарету — произошла вспышка. В результате в помещении начался пожар.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Из задымлённой квартиры были спасены два человека — 66-летний мужчина и его 86-летняя мать. К счастью, никто не пострадал.

Площадь возгорания составила около одного квадратного метра. Пожар был быстро локализован и ликвидирован.

В настоящее время проводится проверка. По её итогам владелец квартиры может быть привлечён к административной ответственности.

