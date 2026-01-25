В Нижегородской области участились пожары из-за проблем с печами

Фото:
В Нижегородской области за последние сутки зарегистрировано 22 пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным спасателей, в более чем половине случаев причиной возгорания стало неправильное устройство или неисправность печного отопления.
Огонь повредил два жилых дома и одиннадцать бань. Пострадавших среди людей, к счастью, нет.
С началом холодов случаи возгораний из-за нарушений при эксплуатации печей учащаются. В связи с этим в МЧС напоминают о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности:
Спасатели подчёркивают: соблюдение этих простых правил поможет избежать беды и сохранить не только имущество, но и жизнь.
Ранее сообщалось, что СК завели уголовное дело после гибели двух человек на пожаре в Нижегородской области.
