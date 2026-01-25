У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Происшествия

В Нижегородской области участились пожары из-за проблем с печами

25 января 2026 14:43
В Нижегородской области участились пожары из-за проблем с печами

Фото: сгенерировано нейросетью

В Нижегородской области за последние сутки зарегистрировано 22 пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным спасателей, в более чем половине случаев причиной возгорания стало неправильное устройство или неисправность печного отопления.

Огонь повредил два жилых дома и одиннадцать бань. Пострадавших среди людей, к счастью, нет.

С началом холодов случаи возгораний из-за нарушений при эксплуатации печей учащаются. В связи с этим в МЧС напоминают о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности:

  • регулярно проверять и при необходимости ремонтировать печи и дымоходы,
  • не перекаливать печи и не использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости,
  • не сушить дрова или одежду на печах,
  • устанавливать пожарные извещатели и датчики угарного газа,
  • не оставлять топящиеся печи без присмотра, особенно на ночь или при выходе из дома,
  • не допускать игр детей возле отопительных приборов.

Спасатели подчёркивают: соблюдение этих простых правил поможет избежать беды и сохранить не только имущество, но и жизнь.

Ранее сообщалось, что СК завели уголовное дело после гибели двух человек на пожаре в Нижегородской области. 

