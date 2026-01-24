У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 января 2026 12:51Более 1,6 тысячи нижегородских управленцев участвуют в конкурсе "Лидеры России"
24 января 2026 12:25Нижегородцам напомнили о правилах использования газовых приборов в морозы
24 января 2026 12:03Нижегородская ярмарка объявлена "Площадкой года" по версии премии EFEA Awards
24 января 2026 11:05Цены на товары и услуги в Нижегородской области за 2025 год выросли на 4,2%
24 января 2026 10:38Трихолог Варенова раскрыла, как справиться с проблемой электризации волос зимой
24 января 2026 10:06Более 91,5 тысячи студентов учатся в 30 вузах и филиалах в Нижегородской области
24 января 2026 09:32Минимущества намерено выставить на торги дом №44 на Большой Покровской
24 января 2026 08:15Ремонт в пострадавшем от пожара доме на Пермякова завершится в феврале
23 января 2026 19:00Холоднее не будет: нижегородцам рассказали о погоде в выходные
23 января 2026 18:2729 домов снесут в районе затона 25 лет Октября
Общество

Нижегородцам напомнили о правилах использования газовых приборов в морозы

24 января 2026 12:25 Общество
Нижегородцам напомнили о правилах использования газовых приборов в морозы

В конце января в Нижегородской области установились сильные морозы, и важно соблюдать правила безопасности при использовании газовых приборов. Несоблюдение этих правил может привести к серьёзным последствиям, включая отравление угарным газом, предупредили специалисты "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород".

Чтобы предотвратить несчастные случаи, нижегородцам рекомендовали проветривать помещения, обеспечивая циркуляцию воздуха. Не следует плотно закрывать окна и форточки, особенно при использовании газа.

Перед включением плиты, колонки или котла необходимо проверить тягу, поднеся лист бумаги к вентиляционному отверстию. Если бумага не притягивается, использовать прибор нельзя.

Регулярная проверка вентиляционных каналов и дымоходов на засорение также важна. Решётки вентиляции не следует закрывать, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха. Газовые приборы предназначены только для приготовления пищи, нагрева воды и отопления, а не для обогрева помещения, подчеркнули эксперты.

Рекомендуется установить системы автоматического отключения газа для предотвращения утечек в случае неисправностей или аварий. При любых признаках неисправности газовых приборов необходимо немедленно вызывать специалистов.

СПРАВКА:

Угарный газ — "молчаливый убийца". Он не имеет цвета, вкуса и запаха, быстро распространяется и нарушает перенос кислорода кровью. Даже небольшое количество угарного газа может вызвать отравление: при 0,01–0,02% появляется недомогание, при 0,1% — серьёзное отравление, при 0,3% и выше — критическое состояние. Концентрация 0,4% может привести к смерти через 30 минут, а 0,5% — через минуту.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность Газоснабжение Морозы
Поделиться:
Новости по теме
30 мая 2025 11:08Отравление младенца газом в Нижнем Новгороде закончилось проверкой СК
20 марта 2025 12:57СК начал проверку из-за отравления газом троих детей на Бору
16 декабря 2020 17:10Два человека погибли от отравления, предположительно, угарным газом в Кстове
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных