Нижегородцам напомнили о правилах использования газовых приборов в морозы Общество

В конце января в Нижегородской области установились сильные морозы, и важно соблюдать правила безопасности при использовании газовых приборов. Несоблюдение этих правил может привести к серьёзным последствиям, включая отравление угарным газом, предупредили специалисты "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород".

Чтобы предотвратить несчастные случаи, нижегородцам рекомендовали проветривать помещения, обеспечивая циркуляцию воздуха. Не следует плотно закрывать окна и форточки, особенно при использовании газа.

Перед включением плиты, колонки или котла необходимо проверить тягу, поднеся лист бумаги к вентиляционному отверстию. Если бумага не притягивается, использовать прибор нельзя.

Регулярная проверка вентиляционных каналов и дымоходов на засорение также важна. Решётки вентиляции не следует закрывать, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха. Газовые приборы предназначены только для приготовления пищи, нагрева воды и отопления, а не для обогрева помещения, подчеркнули эксперты.

Рекомендуется установить системы автоматического отключения газа для предотвращения утечек в случае неисправностей или аварий. При любых признаках неисправности газовых приборов необходимо немедленно вызывать специалистов.

СПРАВКА:

Угарный газ — "молчаливый убийца". Он не имеет цвета, вкуса и запаха, быстро распространяется и нарушает перенос кислорода кровью. Даже небольшое количество угарного газа может вызвать отравление: при 0,01–0,02% появляется недомогание, при 0,1% — серьёзное отравление, при 0,3% и выше — критическое состояние. Концентрация 0,4% может привести к смерти через 30 минут, а 0,5% — через минуту.