Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
27 января 2026 16:20Псевдоброкеры выманили у нижегородца 4,5 млн рублей
27 января 2026 15:30Озвучены подробности инцидента с лифтом в жилом доме в Арзамасе
27 января 2026 13:28Падение лифта с пассажиром в Арзамасе обернулось уголовным делом
27 января 2026 12:0047-летний нижегородец погиб на пожаре в собственном доме
27 января 2026 09:46Экс-жительницу Дивеева арестовали по делу об убийстве 5-летнего сына
27 января 2026 09:38Водитель "Нивы" разбился насмерть в лобовом ДТП около Воротынца
27 января 2026 09:10Гибель рабочего на плавкране на Бору обернулась уголовным делом
26 января 2026 21:55Водителю стало плохо: "Ниссан" устроил ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде
26 января 2026 19:02Трое жителей Арзамаса потеряли более 1,3 млн рублей из-за мошенников
26 января 2026 16:40Четыре нижегородца отравились угарным газом за выходные
Происшествия

Озвучены подробности инцидента с лифтом в жилом доме в Арзамасе

27 января 2026 15:30 Происшествия
Озвучены подробности инцидента с лифтом в жилом доме в Арзамасе

Лифт в жилом доме по улице 50 лет ВЛКСМ в Арзамасе остановился из-за сработавшей автоматики, сообщили в региональной Госжилинспекции. 

В ведомстве отметили, что ранее жалоб на техническое состояние лифта в этом доме не поступало. По информации управляющей компании ООО "ГрадСервис", сработала система автоматической остановки, в результате чего кабина лифта застряла между этажами. На место была оперативно направлена бригада специалистов, которая прибыла через 8 минут после получения сигнала.

Молодой человек, находившийся в лифте, выбрался самостоятельно до приезда техников. По данным регионального минздрава, пассажир обратился за медпомощью, ему назначено амбулаторное лечение.

Специализированная организация провела проверку оборудования. По результатам осмотра составлен акт — лифт признан исправным и введён в эксплуатацию.

В Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области сообщили, что дом был сдан в эксплуатацию в 2014 году. Средства на капремонт формируются на отдельном счёте, владельцем которого является управляющая компания. Таким образом, решения по ремонту, включая лифтовое оборудование, принимает ООО "ГрадСервис".

Тем временем, Следком возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере обслуживания лифтов в многоквартирных домах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Госжилинспекция лифты
Поделиться:
Новости по теме
16 декабря 2025 12:20Нижегородская область направила сэкономленные средства на замену лифтов
24 октября 2025 18:17Лифт с 19-летней девушкой сорвался в дзержинском ТЦ
30 апреля 2025 16:27Лифт в многоэтажке на Героя Попова травмировал женщину
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных