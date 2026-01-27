Озвучены подробности инцидента с лифтом в жилом доме в Арзамасе Происшествия

Лифт в жилом доме по улице 50 лет ВЛКСМ в Арзамасе остановился из-за сработавшей автоматики, сообщили в региональной Госжилинспекции.

В ведомстве отметили, что ранее жалоб на техническое состояние лифта в этом доме не поступало. По информации управляющей компании ООО "ГрадСервис", сработала система автоматической остановки, в результате чего кабина лифта застряла между этажами. На место была оперативно направлена бригада специалистов, которая прибыла через 8 минут после получения сигнала.

Молодой человек, находившийся в лифте, выбрался самостоятельно до приезда техников. По данным регионального минздрава, пассажир обратился за медпомощью, ему назначено амбулаторное лечение.

Специализированная организация провела проверку оборудования. По результатам осмотра составлен акт — лифт признан исправным и введён в эксплуатацию.

В Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области сообщили, что дом был сдан в эксплуатацию в 2014 году. Средства на капремонт формируются на отдельном счёте, владельцем которого является управляющая компания. Таким образом, решения по ремонту, включая лифтовое оборудование, принимает ООО "ГрадСервис".

Тем временем, Следком возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере обслуживания лифтов в многоквартирных домах.