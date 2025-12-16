Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

Нижегородская область направила сэкономленные средства на замену лифтов

16 декабря 2025 12:20
Нижегородская область направила сэкономленные средства на замену лифтов

Нижегородская область стала одним из субъектов России, который использовал высвободившиеся в 2024 году бюджетные ресурсы для ускоренной замены лифтового оборудования в многоквартирных домах. Об этом сообщили в Фонде развития территорий.

Как уточнили в ведомстве, регион воспользовался механизмом списания двух третей бюджетных кредитов, что позволило перераспределить средства на капитальный ремонт. Всего аналогичные решения приняли 36 регионов страны.

По данным ФРТ, такое перераспределение позволит ускорить модернизацию устаревших лифтов, повысив безопасность и комфорт проживания для миллионов жителей.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что программы капитального ремонта, реализуемые в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", охватывают почти 728 тысячи многоквартирных домов, где проживает свыше 91 млн человек — это более половины населения страны.

По его словам, комплексный ремонт включает в себя обновление инженерных систем, кровель, фасадов и лифтов, что необходимо для продления срока службы зданий. Однако, как подчеркнул Хуснуллин, в ряде регионов сохраняются проблемы с качеством и сроками выполнения работ, поэтому важно расставлять приоритеты и ускорять устранение недостатков.

Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин сообщил, что до 15 февраля 2030 года в стране планируется заменить 96,6 тысячи лифтов. Из них 53,2 тысячи — в рамках программ региональных операторов, а еще 43,4 тысячи — за счёт средств со специальных счетов.

Финансирование будет осуществляться за счёт взносов на капитальный ремонт, а также за счёт бюджетной поддержки, в том числе с применением механизма списания долгов по бюджетным кредитам.

Все регионы, где в жилом фонде сохраняются устаревшие лифты, уже утвердили пятилетние планы их замены. Минстрой России и Фонд развития территорий оказали методическую помощь при их подготовке. В этих документах содержится информация о количестве подлежащих замене лифтов, а также об источниках финансирования, включая специальный счёт.

С начала 2025 года по сентябрь включительно в стране уже обновлено более 11,6 тысячи лифтов.

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года в Нижегородской области планируется заменить 220 лифтов.

