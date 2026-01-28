Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Экономика

Агентство развития Шахуньи создано в Нижегородской области

28 января 2026 09:15 Экономика
Агентство развития Шахуньи создано в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал Егора Полякова

Облправительство совместно с агрохолдингом "РУСЛАКТО" учредили АНО "Агентство развития города Шахунья", сообщил в своем телеграм-канале замгубернатора Егор Поляков.

По его словам, с 2026 года в Шахунье начнет работу совместный проектный офис, который станет новым форматом государственно-частного партнерства, направленного на повышение инвестиционной привлекательности северных районов. Он возьмет на себя задачи по привлечению инвестиций, разработке стратегий развития и запуску инициатив в сферах городской среды, туризма, предпринимательства, культуры и спорта.

Поляков подчеркнул, что финансирование проекта осуществляется исключительно за счет внебюджетных источников. Куратором выступает министерство экономического развития и инвестиций региона, а ключевым партнером стал агрохолдинг "РУСЛАКТО".

Уже сформирован план мероприятий, предполагающий привлечение более 8 млрд рублей в развитие инфраструктуры, коммунального хозяйства и реализацию инвестиционных проектов. Часть этих средств планируется получить из федеральных источников.

Замгубернатора также отметил, что с появлением Агентства получится не только повысить инвестиционную привлекательность Шахуньи, но и создать новые рабочие места, улучшить качество жизни и сформировать устойчивые механизмы роста. В случае успешной реализации пилота, подобный подход будет масштабирован и на другие северные районы области.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала лидером в России по привлечению средств ФРП. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

