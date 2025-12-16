  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
16 декабря 2025 08:47Нижегородские власти одобрили участки под инвестпроекты на 565 млн рублей
15 декабря 2025 19:00Малые технопарки могут появиться в Нижегородской области
15 декабря 2025 18:27Павел Солодкий рассказал, как бизнес справляется с отсутствием интернета
15 декабря 2025 17:45Индексацию тарифов ЖКХ утвердили в Нижегородской области на 2026 год
15 декабря 2025 17:37Гостиницу хотят построить рядом с ФОК "Мещерский" в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 16:50Часть особняка арестованного Аржанова хотят снести в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 15:26Нижегородская прокуратура выявила более 4 тысяч нарушений в бизнес-сфере
15 декабря 2025 14:22В ВТБ рассказали, что инвесторам нужно сделать до Нового года
15 декабря 2025 14:18Нижегородские предприниматели стали в 2 раза чаще жаловаться на налоги
15 декабря 2025 14:00"Нижегородавтодор" погасил более 83 млн рублей долга по зарплате
Экономика

Нижегородские власти одобрили участки под инвестпроекты на 565 млн рублей

16 декабря 2025 08:47 Экономика
Нижегородские власти одобрили участки под инвестпроекты на 565 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал предоставление участков под реализацию пяти инвестиционных проектов. Решение было принято на заседании 15 декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

По словам министра имущественных и земельных отношений региона Сергея Баринова, основная часть инициатив связана с промышленностью и логистикой. Общий объем инвестиций составит 565 миллионов рублей, а количество новых рабочих мест превысит 150.

В Нижнем Новгороде инвесторы реализуют три проекта. ООО "Теннисклуб Хард" построит спортивный комплекс для тенниса на проспекте Гагарина. Площадь участка составит 8 806 кв. м, срок строительства — 50 месяцев, объем вложений — 110 млн рублей.

ООО "Металлдом" разместит на улице Рельсовой производство автокомпонентов. Предприятие займет 11 465 кв. м, инвестиции составят 140 млн рублей, срок реализации — три года.

Еще один проект — строительство гостиницы на улице Алексеевской. Его реализует ООО "Созидатель-НН" на участке площадью 325 кв. м. Предусмотрено вложение 200 млн рублей, сроки — также три года.

В Арзамасе совет согласовал два промышленных проекта. ООО "Хозторг" разместит производство пластмассовых плит, полос и труб на участке 2 823 кв. м. Срок строительства — 50 месяцев, объем инвестиций — 80 млн рублей. ООО "Прогресс строй" построит дробильно-сортировочный цех на территории 2 917 кв. м, вложив 35 млн рублей. Срок реализации — пять лет.

В правительстве добавили, что с начала 2025 года земельный совет одобрил 213 проектов с общим объемом инвестиций 79,7 млрд рублей. Благодаря им в регионе создается более 7,6 тысячи рабочих мест.

Отметим, что на заседании также рассматривался вопрос строительства спортклуба на улице Генерала Ивлиева. Однако выяснилось, что участок расположен в пределах технической зоны будущей линии метрополитена. Правда построена она будет "в далекой перспективе". В итоге вопрос отложили, как и проект гостиницы возле ФОК "Мещерский". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Земельные участки Инвестиции инвестиционные проекты
Поделиться:
Новости по теме
26 ноября 2025 10:00Складской комплекс за 2 млрд рублей хотят построить в Арзамасе
21 ноября 2025 12:53Еще 12 инвестпроектов на 2,6 млрд рублей запустят в Нижегородской области
29 октября 2025 08:00Утвержден облик цеха по производству сборных домов в Сормове
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных