Нижегородские власти одобрили участки под инвестпроекты на 565 млн рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал предоставление участков под реализацию пяти инвестиционных проектов. Решение было принято на заседании 15 декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам министра имущественных и земельных отношений региона Сергея Баринова, основная часть инициатив связана с промышленностью и логистикой. Общий объем инвестиций составит 565 миллионов рублей, а количество новых рабочих мест превысит 150.

В Нижнем Новгороде инвесторы реализуют три проекта. ООО "Теннисклуб Хард" построит спортивный комплекс для тенниса на проспекте Гагарина. Площадь участка составит 8 806 кв. м, срок строительства — 50 месяцев, объем вложений — 110 млн рублей.

ООО "Металлдом" разместит на улице Рельсовой производство автокомпонентов. Предприятие займет 11 465 кв. м, инвестиции составят 140 млн рублей, срок реализации — три года.

Еще один проект — строительство гостиницы на улице Алексеевской. Его реализует ООО "Созидатель-НН" на участке площадью 325 кв. м. Предусмотрено вложение 200 млн рублей, сроки — также три года.

В Арзамасе совет согласовал два промышленных проекта. ООО "Хозторг" разместит производство пластмассовых плит, полос и труб на участке 2 823 кв. м. Срок строительства — 50 месяцев, объем инвестиций — 80 млн рублей. ООО "Прогресс строй" построит дробильно-сортировочный цех на территории 2 917 кв. м, вложив 35 млн рублей. Срок реализации — пять лет.

В правительстве добавили, что с начала 2025 года земельный совет одобрил 213 проектов с общим объемом инвестиций 79,7 млрд рублей. Благодаря им в регионе создается более 7,6 тысячи рабочих мест.

Отметим, что на заседании также рассматривался вопрос строительства спортклуба на улице Генерала Ивлиева. Однако выяснилось, что участок расположен в пределах технической зоны будущей линии метрополитена. Правда построена она будет "в далекой перспективе". В итоге вопрос отложили, как и проект гостиницы возле ФОК "Мещерский".