170% месячной нормы снега выпало в Нижнем Новгороде

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов сообщил, что с начала января в городе выпало более 85 см осадков в виде снега.
Максимов уточнил, что это составляет 170% от обычной январской нормы осадков. При этом, по прогнозам, в ближайшие несколько дней ожидается похожее количество снега.
Для оперативной расчистки улиц и дворовых территорий задействованы более тысячи сотрудников и около 1400 единиц специализированной техники. Работу по уборке ведут круглосуточно, подчеркнул чиновник.
Максимов также добавил, что главы районов ежедневно проводят оперативные совещания, а административно-техническая инспекция круглосуточно контролирует соблюдение правил благоустройства и выдает предписания нарушителям. Большинство нарушений устраняется в течение суток, а в противном случае применяются штрафные санкции.
Кроме того, на городских улицах отслеживаются нарушения правил парковки в местах, где производятся работы по уборке снега. Штрафы водителям выписываются автоматически с помощью специальных технических средств.
Ранее сообщалось, что за сутки с улиц Нижнего Новгорода было вывезено 12 кубометров снега. Для уборки снега в городе привлекли дополнительную технику и рабочих.
