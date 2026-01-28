Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 января 2026 12:40170% месячной нормы снега выпало в Нижнем Новгороде
28 января 2026 12:16На Лукерьинском пруду в Кстово стало светлее благодаря соцучастковым
28 января 2026 11:16Материнский капитал и пособия в Нижегородской области увеличат с 1 февраля
28 января 2026 11:00Росприроднадзор нашел серьезные эконарушения на полигоне ТКО в Кстове
28 января 2026 10:59Четыре нижегородские школы закрыты на карантин из-за ОРВИ
28 января 2026 10:03Количество уникальных пользователей MAX за декабрь выросло на 12% – big data T2
28 января 2026 09:4212 кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки
28 января 2026 09:00Нижегородцы могут путешествовать в Мьянму без оформления виз
28 января 2026 08:43Три новых маршрута до Кстова планируют запустить в 2027 году
27 января 2026 20:12Нижегородские ветераны почтили память жертв блокады Ленинграда
Общество

170% месячной нормы снега выпало в Нижнем Новгороде

28 января 2026 12:40 Общество
170% месячной нормы снега выпало в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов сообщил, что с начала января в городе выпало более 85 см осадков в виде снега. 

Максимов уточнил, что это составляет 170% от обычной январской нормы осадков. При этом, по прогнозам, в ближайшие несколько дней ожидается похожее количество снега.

Для оперативной расчистки улиц и дворовых территорий задействованы более тысячи сотрудников и около 1400 единиц специализированной техники. Работу по уборке ведут круглосуточно, подчеркнул чиновник.

Максимов также добавил, что главы районов ежедневно проводят оперативные совещания, а административно-техническая инспекция круглосуточно контролирует соблюдение правил благоустройства и выдает предписания нарушителям. Большинство нарушений устраняется в течение суток, а в противном случае применяются штрафные санкции.

Кроме того, на городских улицах отслеживаются нарушения правил парковки в местах, где производятся работы по уборке снега. Штрафы водителям выписываются автоматически с помощью специальных технических средств.

Ранее сообщалось, что за сутки с улиц Нижнего Новгорода было вывезено 12 кубометров снега. Для уборки снега в городе привлекли дополнительную технику и рабочих.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги зима Снег
Поделиться:
Новости по теме
27 января 2026 16:04Почти 1000 машин задействована в уборке снега с нижегородских дорог
26 января 2026 18:31Нижегородскую область ждут температурные качели в конце января
26 января 2026 13:00Более 70 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде в ближайшие дни
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных