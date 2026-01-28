170% месячной нормы снега выпало в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов сообщил, что с начала января в городе выпало более 85 см осадков в виде снега.

Максимов уточнил, что это составляет 170% от обычной январской нормы осадков. При этом, по прогнозам, в ближайшие несколько дней ожидается похожее количество снега.

Для оперативной расчистки улиц и дворовых территорий задействованы более тысячи сотрудников и около 1400 единиц специализированной техники. Работу по уборке ведут круглосуточно, подчеркнул чиновник.

Максимов также добавил, что главы районов ежедневно проводят оперативные совещания, а административно-техническая инспекция круглосуточно контролирует соблюдение правил благоустройства и выдает предписания нарушителям. Большинство нарушений устраняется в течение суток, а в противном случае применяются штрафные санкции.

Кроме того, на городских улицах отслеживаются нарушения правил парковки в местах, где производятся работы по уборке снега. Штрафы водителям выписываются автоматически с помощью специальных технических средств.

Ранее сообщалось, что за сутки с улиц Нижнего Новгорода было вывезено 12 кубометров снега. Для уборки снега в городе привлекли дополнительную технику и рабочих.