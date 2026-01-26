Нижегородскую область ждут температурные качели в конце января

Фото:
Нижегородцев ждут температурные качели в конце января 2026 года. О погоде рассказала начальник метеопрогнозов "Верхне-Волжского УГМС" Ольга Мокеева.
По словам синоптика, после продолжительных 30-градусных морозов через территорию региона пройдет активный атмосферный фронт волнового средиземноморского циклона. Во вторник прогнозируется сильный снегопад, порывистый ветер, местами метели.
Неустойчивая снежная погода будет до конца рабочей недели. К четвергу столбики термометров поднимутся до -5 градусов. Но в пятницу с ростом атмосферного давления придут морозы.
Сообщалось, что в ближайшие дни в областном центре может выпасть более 70 см снега. МЧС допускает возникновение ЧС.
Ранее стало известно, какая погода ждет нижегородцев в феврале.
