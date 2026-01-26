10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородскую область ждут температурные качели в конце января

26 января 2026 18:31 Общество
Нижегородскую область ждут температурные качели в конце января

Фото: Кира Мишина

Нижегородцев ждут температурные качели в конце января 2026 года. О погоде рассказала начальник метеопрогнозов "Верхне-Волжского УГМС" Ольга Мокеева.

По словам синоптика, после продолжительных 30-градусных морозов через территорию региона пройдет активный атмосферный фронт волнового средиземноморского циклона. Во вторник прогнозируется сильный снегопад, порывистый ветер, местами метели. 

Неустойчивая снежная погода будет до конца рабочей недели. К четвергу столбики термометров поднимутся до -5 градусов. Но в пятницу с ростом атмосферного давления придут морозы. 

Сообщалось, что в ближайшие дни в областном центре может выпасть более 70 см снега. МЧС допускает возникновение ЧС. 

Ранее стало известно, какая погода ждет нижегородцев в феврале.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
зима Погода
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных