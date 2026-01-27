Дополнительную технику и людей привлекли в Нижнем Новгороде для борьбы со снегопадом

Фото:
Дополнительную спецтехнику и людей привлекли в Нижнем Новгороде для борьбы с обложными снегопадами, обрушившимися на город. Сегодня на улицах города работает более 1 400 единиц техники и более 4 000 рабочих, сообщил заммэра Антон Максимов.
Снегопад, начавшийся сегодня утром, по прогнозам синоптиков будет идти в течение трех суток. "Этот январь у нас бьет все рекорды по уровню выпавшего снега: за 26 дней выпало более 170 процентов месячной нормы, это свыше 85 сантиметров, и это не предел. Ожидаем, что в ближайшие дни выпадет еще примерно столько же. Поэтому работаем в усиленном режиме: главы районов лично контролируют ситуацию, сотрудники административно-технической инспекции круглосуточно следят за качеством уборки и выдают уведомления на устранение нарушений. Большую часть из них устраняют в течение суток, если сроки нарушаются – выписывается штраф", – отметил Максимов, попросив нижегородцев по возможности не использовать личный транспорт и не парковать автомобили на обочинах улиц, поскольку это сужает площадь проезжей части, которая должна чиститься спецмашинами.
В городском дептрансе рассказали, что уборка снега ведется во всех районах города с применением спецтехники, дорожных рабочих и дворников. "В середине дня, когда дороги менее загружены личным транспортом, работа идет в том числе с привлечением автопоездов из комбинированных дорожных машин", – рассказали специалисты.
Напомним, что после мощного снегопада, прошедшего в новогодние каникулы, с улиц Нижнего Новгорода было вывезено порядка 500 тысяч кубометров снега, а всего с начала зимнего периода убрали почти 700 тысяч кубометров снежных масс.
