Последние новости рубрики Общество
27 января 2026 16:39350-летнюю сосну в Нижегородской области возьмут под охрану
27 января 2026 16:04Почти 1000 машин задействована в уборке снега с нижегородских дорог
27 января 2026 15:40Два нижегородских сельхозпредприятия стали победителями национальной премии "Агролидер-2025"
27 января 2026 15:18Нижегородцам рассказали, как оформить налоговый вычет на обучение
27 января 2026 14:10Нижегородцам рассказали, можно ли оставить деньги себе при переплате пенсии
27 января 2026 13:57"Ковалихинские бани" в Нижнем Новгороде хотят модернизировать
27 января 2026 13:43Четыре поликлиники Нижнего Новгорода начали внедрять стандарт "СТИМУЛ"
27 января 2026 13:15Станцию снеготаяния в Московском районе хотят достроить, несмотря ни на что
27 января 2026 12:58Объявлены тендеры на строительство новых школ в Чкаловске и Лыскове
27 января 2026 12:23Дзержинский водоканал извинился перед горожанами за серию аварий на сетях
Общество

Почти 1000 машин задействована в уборке снега с нижегородских дорог

27 января 2026 16:04 Общество
Почти 1000 машин задействована в уборке снега с нижегородских дорог

Фото: ГУАД Нижегородской области

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области сообщило, что 27 января для уборки снега задействовано 912 единиц техники.

Как рассказали в ГУАД, с учетом прогноза по сильному снегопаду, все 60 подрядных организаций заблаговременно были приведены в повышенную готовность.

Работа выполняется с использованием специализированных дорожных машин, экскаваторов, грейдеров и снегоуборочной техники. В мероприятиях по расчистке дорог региона принимают участие 70 бригад дорожных рабочих, что в общей сложности составляет более 600 человек.

На данный момент затруднений с движением транспорта на региональных дорогах не зафиксировано, но на отдельных участках сохраняются накат и гололёд.

Ожидается, что сильная метель и порывистый ветер скоростью до 15 м/с сохранятся в Нижегородской области 28 и 29 января.

В связи с ухудшением погодных условий ГУАД просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте, соблюдать безопасную скорость и расстояние между машинами, а также учитывать состояние дорог при выборе маршрута.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде чиновники и студенты выйдут на уборку снега. Всего в областном центре за четыре дня может выпасть до 70 см снега.

