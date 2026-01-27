Почти 1000 машин задействована в уборке снега с нижегородских дорог Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области сообщило, что 27 января для уборки снега задействовано 912 единиц техники.

Как рассказали в ГУАД, с учетом прогноза по сильному снегопаду, все 60 подрядных организаций заблаговременно были приведены в повышенную готовность.

Работа выполняется с использованием специализированных дорожных машин, экскаваторов, грейдеров и снегоуборочной техники. В мероприятиях по расчистке дорог региона принимают участие 70 бригад дорожных рабочих, что в общей сложности составляет более 600 человек.

На данный момент затруднений с движением транспорта на региональных дорогах не зафиксировано, но на отдельных участках сохраняются накат и гололёд.

Ожидается, что сильная метель и порывистый ветер скоростью до 15 м/с сохранятся в Нижегородской области 28 и 29 января.

В связи с ухудшением погодных условий ГУАД просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте, соблюдать безопасную скорость и расстояние между машинами, а также учитывать состояние дорог при выборе маршрута.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде чиновники и студенты выйдут на уборку снега. Всего в областном центре за четыре дня может выпасть до 70 см снега.