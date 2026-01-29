Нижегородская область вошла в число самых устойчивых субъектов РФ Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область вошла в число самых устойчивых субъектов РФ по версии Центра развития региональной политики (ЦРРП). Об этом говорится в новом аналитическом докладе организации под названием "Социально-экономические задачи российских регионов в 2026 году".

Согласно оценке экспертов, регион продемонстрировал высокий уровень политической стабильности и значительный потенциал в сфере социально-экономического управления. На одном уровне с Нижегородской областью в докладе отмечены Татарстан, Московская область, Башкортостан, Краснодарский край и Челябинская область.

Аналитики подчеркивают, что именно эти регионы обладают наибольшей устойчивостью в условиях продолжающегося и, возможно, усиливающегося санкционного давления на экономику страны.

В докладе также указывается, что в 2026 году перед регионами встанут серьёзные вызовы. Несмотря на рост доходов их консолидированных бюджетов на 6% за январь – ноябрь 2025 года, расходы увеличились в 2,5 раза быстрее — на 15%. Это привело к совокупному дефициту региональных бюджетов, который к ноябрю достиг 169,2 млрд рублей. Эксперты не исключают, что в новом году ситуация станет ещё сложнее, потребовав от региональных властей большей гибкости и оперативности.

Одним из решений может стать перераспределение полномочий между губернаторами и мэрами крупных городов, а также внедрение должности премьер-министра в структурах региональных правительств. Такая управленческая модель, как отмечается в докладе, уже применяется в ряде субъектов, включая Московскую область, Татарстан и Башкортостан.

Тем не менее, даже при наличии эффективных моделей управления, регионы сталкиваются с ограниченностью ресурсов. По мнению аналитиков ЦРРП, перед ними стоит выбор между двумя стратегиями: концентрацией усилий на отдельных "точках роста" с урезанием расходов по другим направлениям или либерализацией условий для бизнеса, которая способна открыть новый потенциал. Последний путь, однако, возможен лишь при поддержке федерального центра.

Доклад выделяет три возможных сценария развития регионов в 2026 году:

Адаптационный, основанный на реализации "Нацпроектов 2.0", росте реальных доходов населения и стабилизации инвестиций на фоне смягчения денежно-кредитной политики;

Консервативный, предполагающий замедление темпов роста до 0,5-1,5% при ограниченных ресурсах и кадровом дефиците. Главный акцент — на поддержании социальной стабильности;

Технологический, ориентированный на ускоренное развитие через автоматизацию, использование искусственного интеллекта и реализацию инициатив в рамках технологического суверенитета.

Независимо от того, какой из сценариев будет реализован, 2026 год, по мнению авторов доклада, станет годом перехода к новой экономической реальности. При этом лишь 10–15 регионов способны обеспечить устойчивый рост, не полагаясь полностью на федеральные дотации. Нижегородская область входит в этот список, что подчеркивает результативность действующей модели управления в регионе.