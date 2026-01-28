Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по устойчивости развития туризма

Фото: АНО "Центр 800"

Нижегородская область по итогам 2025 года заняла третье место в «Зеленом» рейтинге устойчивого развития туризма в России. Он был составлен научно-образовательным консорциумом «Устойчивый туризм» и Российским университетом дружбы народов при поддержке комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Русского географического общества, Евразийского рейтингового агентства, Общенационального союза индустрии гостеприимства, а также российской туристической платформы «Погнали!».

В ходе комплексного исследования регионы оценивались по 15 критериям ESG-повестки (Environmental – экология/ окружающая среда, Social – социальная ответственность/ общество, Governance – корпоративное управление) в сфере туризма. Источниками данных стали официальная статистика Росстата, стратегии и программы регионального развития, а также информация о работе органов власти субъектов страны.

В рейтинге устойчивого развития туризма Нижегородская область делит третье место с Кемеровской областью и следует за Санкт-Петербургом и Москвой.

«Высокая позиция нашего региона в новом рейтинге – подтверждение того, что мы уверенно движемся по пути комплексного развития. Наша работа нацелена не просто на наращивание потока гостей. Мы создаем современную, комфортную и ответственную туристическую экосистему, которой, в первую очередь, пользуются сами жители региона», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что повышение туристической привлекательности любой территории – это глобальный процесс, который ведется в том числе в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В Нижегородской области процесс охватывает проекты самых разных сфер: от создания экотроп и развития гастрономии, до реставрации объектов культурного наследия, развития транспортных систем, наполнения образовательной, культурной, спортивной повестки.

Как отметили авторы рейтинга регионов, проведенное исследование – важный шаг для развития всей туристической отрасли в направлении баланса экономики, экологии и социальной ответственности.

«Сегодня наша задача – не просто показать эти места, но и сохранить их для будущих поколений. Этот рейтинг – инструмент, который переводит разговор об устойчивом развитии из области общих принципов в плоскость конкретных показателей и действий. Он станет компасом и «дорожной картой» для регионов, помогая развивать туризм осознанно и сбалансированно», – заявил генеральный директор платформы «Погнали!» Валентин Андреев.

Презентация рейтинга состоялась 27 января в штаб-квартире Русского географического общества в Москве. Награду, завоеванную Нижегородской областью, принял министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

«Наша стратегия комплексного продвижения региона приносит конкретные, измеримые результаты. В первую очередь, хочется отметить, как развивается сама отрасль туризма, где постоянно создаются новые рабочие места. Сегодня сфера гостеприимства Нижегородской области – это более 22,4 тысячи профессионалов, в том числе более 70 туроператоров и почти тысяча турагентов. Для того чтобы гости получали качественные туристические услуги, ведем работу по аттестации экскурсоводов и гидов переводчиков: к настоящему моменту ее прошли уже почти 500 специалистов. Эффективность наших усилий – это не только лидерство в рейтингах и завоеванные туристические премии, но и рост объективных экономических показателей. Так, например, за десять месяцев 2025 года в нашем регионе объём платных услуг в сфере туризма вырос на 33% и составил 24,5 миллиарда рублей. Мы намерены сохранять эту динамику, делая Нижегородскую область ещё более привлекательной для туристов с самыми разными интересами», – сказал министр.

Напомним, укрепление имиджа Нижегородской области в России и за рубежом – одно из основных направлений работы региона в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Национальный проект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В него включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

