Нижегородская область поднялась на 6-е место в итоговом рейтинге регионов Общество

Фото: АНО "Центр 800"

Нижегородская область улучшила позиции в итоговом рейтинге регионов России, следует из исследования РИА Новости.

Этот итоговый рейтинг дает комплексную оценку положения субъектов РФ. Она складывается из мест региона в ключевых рейтингах, которые РИА Новости выпускало в уходящем году и которые отражают основные социальные и экономические сферы развития.

Рейтинг рассчитали путем усреднения баллов в шести исследованиях: по качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

Лидерами итогового рейтинга, как и в 2024 году, стали Москва, Санкт Петербург и Московская область. Их агрегированный балл превысил 80 при возможном диапазоне значений от 1 до 100. Наиболее сильные позиции эти регионы занимают в рейтингах социально-экономического развития, качества жизни, научно-технологического развития и рынка труда.

В топ-10 также вошли Татарстан, Свердловская и Нижегородская области, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а еще Тульская и Ростовская области. В большинстве учитываемых рейтингов эти регионы находятся на высоких местах.

В частности, Нижегородская область заняла 6-е место, набрав 70,13 балла. Годом ранее регион был на 7-й позиции с результатом 66,25 балла.

В последнюю десятку итогового рейтинга вошли Ингушетия, Тува, Еврейская автономная область, Алтай, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Хакасия, Северная Осетия — Алания, Чечня и Забайкальский край. Средний балл регионов из нижней десятки составил 31,8, тогда как у десятки лидеров он равняется 74,7 — более чем в два раза выше.

Напомним, что Нижегородская область вошла в топ-30 по уровню и распределению зарплат, в топ-5 регионов по науке и технологиям, в топ-20 по уровню благосостояния и в топ-3 с низким уровнем безработицы.