Общество

Режим повышенной готовности из-за размыва склона отменили у Мызинского моста

30 января 2026 12:32 Общество
Режим повышенной готовности из-за размыва склона отменили у Мызинского моста

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода отменила режим повышенной готовности на правом берегу Оки в районе Мызинского моста. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. 

Напомним, режим был введен в июле 2025 года в связи с размывом склона правого берега реки под устоями моста со стороны улицы Ларина  

На участке провели аварийно-восстановительные работы, что позволило снять режим. 

Ранее сообщалось об отмене особого режима, введенного после оползня на склоне Кошелевского оврага рядом со станцией канатной дороги. Также стало известно, что во второй половине марта планируется возобновить ремонт путепровода у Мызинского моста. 

