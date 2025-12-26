Власти отменили особый режим после оползня у канатки в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде отменили режим повышенной готовности, который был введен после оползня на склоне Кошелевского оврага рядом со станцией канатной дороги. Такое решение приняли в связи с завершением аварийно-восстановительных работ на откосе. Об этом говорится в постановлении горадминистрации от 25 декабря.

Оползень на склоне Кошелевского оврага произошел весной 2024 года. Тогда в управлении инженерной защиты сообщали, что причиной стало переувлажнение грунта из-за интенсивного таяния снега.

Стоимость восстановительных работ на поврежденном участке оценивалась более чем в 40 млн рублей.

Особый режим работы органов управления и экстренных служб, задействованных в ликвидации последствий ЧС, был введен 25 апреля 2024 года. Согласно постановлению, он действовал до 27 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что особый режим ввели около строящейся канатной дороги через Оку.

Также напомним, что режим повышенной готовности ввели в квартирах поврежденного МКД на Львовской улице в Автозаводском районе.