Режим повышенной готовности ввели в квартирах поврежденного МКД на Львовской

Фото: прокуратура Нижегородской области

Власти Нижнего Новгорода приняли решение о введении режима повышенной готовности в трех квартирах многоквартирного дома на улице Львовской. Соответствующее постановление подписано 23 декабря 2025 года.

Напомним, квартиры пострадали от хлопка газовоздушной смеси в конце октября. Инцидент произошел в одной из квартир во время ремонтных работ. Предположительно, хозяин использовал строительный фен для ускорения высыхания краски в закрытом помещении. В результате происшествия он получил травмы и был госпитализирован.

Режим распространяется на квартиры № 31, 32 и 33 второго подъезда дома № 3. Меры предприняты в связи с необходимостью устранения последствий аварийной ситуации.

Администрации Автозаводского района поручено организовать аварийно-восстановительные работы общего имущества в поврежденном подъезде. Главное управление по капитальному строительству и специализированные организации должно провести оценку технического состояния здания, а управляющей компании рекомендовано обеспечить закрытие поврежденных стеклопакетов.

Ранее сообщалось о введении режима повышенной готовности вблизи аварийного многоквартирного дома на улице Правдинской, 34а.