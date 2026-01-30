Нижегородскую область в 2025 году посетили более 5 млн туристов Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что в 2025 году регион посетило более 5 млн туристов. Как сообщает ТАСС, этот показатель стал наивысшим за последние годы.

По словам Никитина, в 2024 году регион принял 4,7 млн туристов, а в 2023 году их число составляло 4,1 млн. Губернатор подчеркнул, что власти региона прилагают большие усилия для повышения туристической привлекательности.

Матвиенко отметила, что Нижний Новгород превратился в любимое место отдыха и путешествий для многих россиян. Она положительно оценила успехи властей региона в привлечении туристов и отметила, что гости получают массу положительных впечатлений от поездок.

Глеб Никитин отдельно остановился на вопросе включения городов Нижегородской области в туристический маршрут "Золотое кольцо России". По его мнению, это поможет увеличить приток туристов и способствовать развитию инфраструктуры региона.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область по итогам 2025 года вошла в тройку регионов по устойчивому развитию туризма.

Напомним также, что Роспатент закрепил за Нижним Новгородом два туристических бренда.