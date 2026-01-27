Нижегородская область вошла в топ-6 регионов по турпривлекательности Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Нижегородская область заняла шестую строчку в одиннадцатом выпуске Национального рейтинга туристического потенциала регионов России за 2025 год. Исследование подготовили журнал "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций "Рейтинг".

Эксперты оценивали субъекты страны по двенадцати показателям. В расчет принимались такие факторы, как количество культурных объектов, интерес к региону в интернете, развитие туристической инфраструктуры и отрасли в целом. Также учитывались число гостиничных номеров, количество туристических компаний, объем трат путешественников на проживание, финансовые результаты гостиничного сектора и платных туруслуг.

Среди других критериев — общее число туристов, зафиксированных в средствах размещения, и число ночевок, проведённых ими в регионе. Кроме того, анализировалось количество иностранных гостей, вклад туризма в федеральный бюджет, уровень преступности, состояние санаторно-курортного комплекса и эффективность продвижения региона в медиапространстве.

По словам авторов рейтинга, в группу из 30 лидирующих субъектов вошли те, кто активно инвестирует в инфраструктуру гостеприимства, развивает новые туристические направления и креативно позиционирует себя на рынке отдыха. При этом состав топ-30 сохранился с прошлого года, хотя некоторые регионы поменялись местами.

Первое место вновь заняла Москва. Столица набрала наивысшие баллы сразу по нескольким направлениям: количеству российских и зарубежных гостей, числу ночевок, объему предоставленных туристических услуг и поступлениям в бюджет от деятельности в этой сфере. Вторую строчку заняла Московская область — регион с наибольшим числом туристических поездок. Третьим стал Краснодарский край, по-прежнему лидирующий по объему доходов средств размещения, количеству гостиничных номеров и масштабам платных услуг в санаторно-курортной сфере.

Нижегородская область, как уже было сказано выше, заняла шестое место. По данным замгубернатора Олега Берковича, в 2025 году на реализацию нацпроекта "Туризм и гостеприимство" в регионе было направлено более 335 млн рублей. Из них почти 322 млн рублей – федеральные средства, еще свыше 13 млн – средства областного бюджета. В начале 2026 года выяснилось, что Роспатент закрепил за Нижним Новгородом два туристических бренда.

Сообщалось также, что в состав "Золотого кольца" вошли 10 населенных пунктов Нижегородской области.