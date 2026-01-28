Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Культура и отдых

Проект пятизвездочной гостиницы на Покровке получил одобрение экспертизы

28 января 2026 14:10
Проект пятизвездочной гостиницы на Покровке получил одобрение экспертизы

Фото: Александр Воложанин

Проект строительства пятизвездочной гостиницы на Большой Покровской, 12Б в Нижнем Новгороде повторно прошел негосударственную экспертизу. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Документ был выдан 21 января 2026 года ООО "Московская негосударственная экспертиза строительных проектов".

Застройщиком выступает ООО "Приволжье-Инвест", а техническим заказчиком — московская девелоперская компания АО "Гута-Девелопмент". Проектную документацию подготовили сразу несколько организаций, в том числе ООО "С-Проджект", ООО "ВЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ", ООО "ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг" и другие.

Отметим, что в августе 2025 года проект уже проходил негосударственную экспертизу. Повторная процедура предусмотрена при внесении изменений в документацию.

Также стало известно, что на строительство отеля, которому дали название "SAVOY Покровская", инвестор получит льготный кредит от банка "Дом.РФ" в размере более 1,8 млрд рублей. Финансирование строительства осуществляется в рамках государственной программы поддержки туристической инфраструктуры. Первые 44 млн компании выдали в августе 2025 года.   

Согласно проектной документации, здание гостиницы рассчитано на 170 номеров. Также в нем запланированы ресторан, СПА-зона, конференц-пространства и подземная парковка. Открытие отеля запланировано на конец 2027 года. 

Ранее сообщалось, что региональный минград утвердил планировку территории под строительство гостиницы в квартале Трех Святителей.

