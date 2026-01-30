Сильный снегопад снова идет в Нижегородскую область Общество

Сильный снегопад накроет Нижегородскую область в предстоящие выходные, сообщили в региональном МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По прогнозу, утром и днем 31 января снег прогнозируется в южных районах области. А в течение суток 1 февраля — в большинстве районов и в Нижнем Новгороде.

Водителей просят быть внимательнее за рулем, а лучше вовсе воздержаться от поездок.

Ранее сообщалось, что нижегородцы пересели на метро из-за аномальных снегопадов.

По данным мэрии, в январе в Нижнем Новгороде выпало более 200% месячной нормы осадков.