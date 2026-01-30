В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 января 2026 18:04В Шахунском округе отремонтировали инфекционное отделение ЦРБ и ФАП в деревне Акаты
30 января 2026 18:03Андрей Чечерин проверил результат капитального ремонта Мурзинской школы Сокольского округа
30 января 2026 17:46Январь 2026 года стал самым снежным за почти 1,5 века в Нижнем Новгороде
30 января 2026 17:36Сильный снегопад снова идет в Нижегородскую область
30 января 2026 15:49Первый участок основания будущей станции метро "Сенная" залили бетоном
30 января 2026 15:28Жители Нижнего Новгорода пересели на метро из-за аномальных снегопадов
30 января 2026 15:10Движение транспорта ограничат около нижегородского парка 1 Мая до 20 марта
30 января 2026 14:30Нижегородские школьники и студенты приняли участие в V форуме "Взлет. Промышленный старт"
30 января 2026 14:26Выполнение народной программы "Единой России" обеспечило местами в школах 1,1 млн учеников по всей стране
30 января 2026 14:16Нижегородские хирурги пересадили почку пациентке с врожденной аномалией
Общество

Сильный снегопад снова идет в Нижегородскую область

30 января 2026 17:36 Общество
Сильный снегопад снова идет в Нижегородскую область

Сильный снегопад накроет Нижегородскую область в предстоящие выходные, сообщили в региональном МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". 

По прогнозу, утром и днем 31 января снег прогнозируется в южных районах области. А в течение суток 1 февраля — в большинстве районов и в Нижнем Новгороде. 

Водителей просят быть внимательнее за рулем, а лучше вовсе воздержаться от поездок.

Ранее сообщалось, что нижегородцы пересели на метро из-за аномальных снегопадов. 

По данным мэрии, в январе в Нижнем Новгороде выпало более 200% месячной нормы осадков.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Погода Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных