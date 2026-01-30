Сильный снегопад снова идет в Нижегородскую область

Сильный снегопад накроет Нижегородскую область в предстоящие выходные, сообщили в региональном МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
По прогнозу, утром и днем 31 января снег прогнозируется в южных районах области. А в течение суток 1 февраля — в большинстве районов и в Нижнем Новгороде.
Водителей просят быть внимательнее за рулем, а лучше вовсе воздержаться от поездок.
Ранее сообщалось, что нижегородцы пересели на метро из-за аномальных снегопадов.
По данным мэрии, в январе в Нижнем Новгороде выпало более 200% месячной нормы осадков.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+