В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 февраля 2026 19:58Поезд, проходящий через Нижний Новгород, задержан из-за ЧП в Кировской области
01 февраля 2026 16:42Нижегородцы смогут бесплатно провериться на наличие признаков раннего старения
01 февраля 2026 15:16Сильный снегопад снова идет в Нижегородскую область
01 февраля 2026 14:39Нижегородцам напомнили, какие прививки надо сделать до поездки в жаркие страны
01 февраля 2026 14:00Морозная и снежная неделя ждет жителей Нижнего Новгорода
01 февраля 2026 13:34Третий пострадавший после инцидента в центре МВД в Коми умер в Нижнем Новгороде
01 февраля 2026 13:0445 тысяч кубометров снега вывезли за ночь в Нижнем Новгороде
01 февраля 2026 12:40Число салонов красоты в Нижегородской области выросло на 22% за два года
01 февраля 2026 12:05Отчетная кампания для некоммерческих организаций началась в Нижегородскй области
01 февраля 2026 11:38Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с самым высоким снежным покровом
Общество

Поезд, проходящий через Нижний Новгород, задержан из-за ЧП в Кировской области

01 февраля 2026 19:58 Общество
Поезд, проходящий через Нижний Новгород, задержан из-за ЧП в Кировской области

Фото: Александр Воложанин

Проходящий через Нижний Новгород поезд № 91 Северобайкальск – Москва задерживается из-за схода вагонов грузового поезда в Кировской области. Об этом сообщили в ГЖД.

Инцидент произошел 1 февраля 2026 года в 15:50 на перегоне между станциями Оричи и Шалегово. С рельсов сошли 21 вагон грузового состава. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

По расписанию, поезд должен был прибыть в столицу Приволжья в 23.18. Согласно он-лайн табло Москвоского вокзала, состав задерживается на 106 минут.

Как отметили в ГЖД, сейчас на месте аварии ведутся восстановительные работы. В ликвидации последствий задействованы три восстановительных поезда. Для координации всех мероприятий на Горьковской железной дороге создан оперативный штаб.

Причины происшествия в настоящее время устанавливаются специалистами.

По данным ГЖД еще задерживаются составы, курсирующие между Москвой и Владивостоком. 

Ранее сообщалось, что в 2025 году на переездах ГЖД произошло восемь ДТП с участием автомобилей и поездов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД Железная дорога поезда
Поделиться:
Новости по теме
22 января 2026 09:54Камеры установили на опасном ж/д переезде около станции Трестьяны
13 января 2026 14:31Стоимость проезда в нижегородских электричках изменится с 15 января
26 декабря 2025 09:49Посадку по биометрии тестируют в поездах Нижний Новгород — Москва
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных