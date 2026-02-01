Поезд, проходящий через Нижний Новгород, задержан из-за ЧП в Кировской области

Фото:
Проходящий через Нижний Новгород поезд № 91 Северобайкальск – Москва задерживается из-за схода вагонов грузового поезда в Кировской области. Об этом сообщили в ГЖД.
Инцидент произошел 1 февраля 2026 года в 15:50 на перегоне между станциями Оричи и Шалегово. С рельсов сошли 21 вагон грузового состава. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
По расписанию, поезд должен был прибыть в столицу Приволжья в 23.18. Согласно он-лайн табло Москвоского вокзала, состав задерживается на 106 минут.
Как отметили в ГЖД, сейчас на месте аварии ведутся восстановительные работы. В ликвидации последствий задействованы три восстановительных поезда. Для координации всех мероприятий на Горьковской железной дороге создан оперативный штаб.
Причины происшествия в настоящее время устанавливаются специалистами.
По данным ГЖД еще задерживаются составы, курсирующие между Москвой и Владивостоком.
Ранее сообщалось, что в 2025 году на переездах ГЖД произошло восемь ДТП с участием автомобилей и поездов.
