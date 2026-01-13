Стоимость проезда в нижегородских электричках изменится с 15 января Экономика

Фото: Александр Воложанин

С 15 января 2026 года в Нижегородской области вступают в силу новые тарифы на пригородные железнодорожные перевозки. Об этом сообщает "Волго-Вятская пассажирская пригородная компания" со ссылкой на решение Региональной службы по тарифам, принятое 23 декабря 2025 года.

Стоимость билетов в пригородных поездах будет зависеть от количества пройденных тарифных зон. Минимальный тариф за одну зону составит 40 рублей, а максимальный — 538 рублей за 20 зон.

В зависимости от дальности стоимость поездки будет такой:

1 зона — 40 рублей;

2 зоны — 80 рублей;

3 зоны — 118 рублей;

4 зоны — 144 рубля;

5 зон — 170 рублей;

6 зон — 195 рублей;

7 зон — 221 рубль;

8 зон — 246 рублей;

9 зон — 271 рубль;

10 зон — 295 рублей;

11 зон — 320 рублей;

12 зон — 344 рубля;

13 зон — 369 рублей;

14 зон — 394 рубля;

15 зон — 418 рублей;

16 зон — 443 рубля;

17 зон — 467 рублей;

18 зон — 492 рубля;

19 зон — 515 рублей;

20 зон — 538 рублей.

Некоторые маршруты останутся на фиксированной стоимости независимо от количества зон. Так, поездки по направлениям "Нижний Новгород-Московская – Варя – Дубравная" и "Нижний Новгород-Московская – Кустовая – Проспект Гагарина" будут стоить 40 рублей. Также выделен отдельный тариф для маршрута "Нижний Новгород-Московская – Моховые Горы". Несмотря на то, что он охватывает две зоны, проезд по нему составит 58 рублей.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года на некоторых маршрутах пригородных поездов в Нижегородской области произойдут изменения в расписании.