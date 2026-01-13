Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Последние новости рубрики Экономика
13 января 2026 14:31Стоимость проезда в нижегородских электричках изменится с 15 января
13 января 2026 13:40Новый завод за 1,5 млрд рублей построят в Дзержинске до конца года
13 января 2026 10:25Городец и Заволжье исключили из программы льготной семейной ипотеки
12 января 2026 20:00Нижегородские инновационные компании смогут привлечь до 5 млн рублей
12 января 2026 15:01Более 19 800 человек нашли работу при поддержке Нижегородского кадрового центра в 2025 году
12 января 2026 14:09Рост зарплат в Нижегородской области достиг 124% за пять лет
12 января 2026 13:53Упрощенный ввоз электроники продлили в России до конца 2026 года
12 января 2026 13:27Лариса Павлова покидает пост начальника Волго-Вятского управления ЦБ РФ
12 января 2026 10:49Нижегородцам рассказали, как действовать при задержках зарплаты
12 января 2026 10:20Страховые пенсии выросли на 7,6% в Нижегородской области
Экономика

Стоимость проезда в нижегородских электричках изменится с 15 января

13 января 2026 14:31 Экономика
Стоимость проезда в нижегородских электричках изменится с 15 января

Фото: Александр Воложанин

С 15 января 2026 года в Нижегородской области вступают в силу новые тарифы на пригородные железнодорожные перевозки. Об этом сообщает "Волго-Вятская пассажирская пригородная компания" со ссылкой на решение Региональной службы по тарифам, принятое 23 декабря 2025 года.

Стоимость билетов в пригородных поездах будет зависеть от количества пройденных тарифных зон. Минимальный тариф за одну зону составит 40 рублей, а максимальный — 538 рублей за 20 зон. 

В зависимости от дальности стоимость поездки будет такой:

  • 1 зона — 40 рублей;
  • 2 зоны — 80 рублей;
  • 3 зоны — 118 рублей;
  • 4 зоны — 144 рубля;
  • 5 зон — 170 рублей;
  • 6 зон — 195 рублей;
  • 7 зон — 221 рубль;
  • 8 зон — 246 рублей;
  • 9 зон — 271 рубль;
  • 10 зон — 295 рублей;
  • 11 зон — 320 рублей;
  • 12 зон — 344 рубля;
  • 13 зон — 369 рублей;
  • 14 зон — 394 рубля;
  • 15 зон — 418 рублей;
  • 16 зон — 443 рубля;
  • 17 зон — 467 рублей;
  • 18 зон — 492 рубля;
  • 19 зон — 515 рублей;
  • 20 зон — 538 рублей.

Некоторые маршруты останутся на фиксированной стоимости независимо от количества зон. Так, поездки по направлениям "Нижний Новгород-Московская – Варя – Дубравная" и "Нижний Новгород-Московская – Кустовая – Проспект Гагарина" будут стоить 40 рублей. Также выделен отдельный тариф для маршрута "Нижний Новгород-Московская – Моховые Горы". Несмотря на то, что он охватывает две зоны, проезд по нему составит 58 рублей.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года на некоторых маршрутах пригородных поездов в Нижегородской области произойдут изменения в расписании.

поезда Тарифы электрички
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных