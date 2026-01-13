Стоимость проезда в нижегородских электричках изменится с 15 января

Фото:
С 15 января 2026 года в Нижегородской области вступают в силу новые тарифы на пригородные железнодорожные перевозки. Об этом сообщает "Волго-Вятская пассажирская пригородная компания" со ссылкой на решение Региональной службы по тарифам, принятое 23 декабря 2025 года.
Стоимость билетов в пригородных поездах будет зависеть от количества пройденных тарифных зон. Минимальный тариф за одну зону составит 40 рублей, а максимальный — 538 рублей за 20 зон.
В зависимости от дальности стоимость поездки будет такой:
Некоторые маршруты останутся на фиксированной стоимости независимо от количества зон. Так, поездки по направлениям "Нижний Новгород-Московская – Варя – Дубравная" и "Нижний Новгород-Московская – Кустовая – Проспект Гагарина" будут стоить 40 рублей. Также выделен отдельный тариф для маршрута "Нижний Новгород-Московская – Моховые Горы". Несмотря на то, что он охватывает две зоны, проезд по нему составит 58 рублей.
Ранее сообщалось, что в январе 2026 года на некоторых маршрутах пригородных поездов в Нижегородской области произойдут изменения в расписании.
