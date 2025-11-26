Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Общество

Нижегородские онкологи назвали причину позднего выявления рака шейки матки

26 ноября 2025 10:46
Нижегородские онкологи назвали причину позднего выявления рака шейки матки

Фото: Александр Воложанин

Врачи Нижегородского НИИ клинической онкологии (НИИКО НОКОД) выяснили, почему рак шейки матки часто диагностируют на поздних стадиях, несмотря на регулярные скрининги. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Оказалось, что даже при прохождении обследований заболевание может оставаться незамеченным у женщин, находящихся в группе высокого риска — в частности, у курящих и ВИЧ-инфицированных пациенток. 

И если в случае ВИЧ-инфекции все объяснимо — ослабленный иммунитет не препятствует активности вируса папилломы человека, главного провоцирующего фактора рака шейки матки, то влияние курения оказалось неожиданным даже для опытных врачей. Выяснилось, что у курящих женщин нормальные клетки шейки матки по своим генетическим признакам практически неотличимы от опухолевых. Это значительно затрудняет интерпретацию результатов скрининга и может привести к пропущенным случаям заболевания. 

Дополнительным фактором риска становится сочетание курения с ВИЧ и ВПЧ. Это, как правило, приводит к ускорению развития онкологического процесса. 

Чтобы повысить эффективность диагностики, нижегородские онкологи предложили использовать технологии искусственного интеллекта. Система сможет анализировать уже проведённые скрининги и формировать персональные рекомендации для женщин из группы риска.

Онкогинеколог НОКОД Святослав Зиновьев подчеркнул, что важно централизовать проведение скринингов в крупных лабораториях. Это поможет снизить вероятность ошибок при цитологических исследованиях, особенно у ВИЧ-положительных пациенток.

Ранее сообщалось, что нижегородские исследователи разморозили клетки колоректального рака мыши, спустя 12 лет. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

