Нижегородские онкологи назвали причину позднего выявления рака шейки матки Общество

Врачи Нижегородского НИИ клинической онкологии (НИИКО НОКОД) выяснили, почему рак шейки матки часто диагностируют на поздних стадиях, несмотря на регулярные скрининги. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Оказалось, что даже при прохождении обследований заболевание может оставаться незамеченным у женщин, находящихся в группе высокого риска — в частности, у курящих и ВИЧ-инфицированных пациенток.

И если в случае ВИЧ-инфекции все объяснимо — ослабленный иммунитет не препятствует активности вируса папилломы человека, главного провоцирующего фактора рака шейки матки, то влияние курения оказалось неожиданным даже для опытных врачей. Выяснилось, что у курящих женщин нормальные клетки шейки матки по своим генетическим признакам практически неотличимы от опухолевых. Это значительно затрудняет интерпретацию результатов скрининга и может привести к пропущенным случаям заболевания.

Дополнительным фактором риска становится сочетание курения с ВИЧ и ВПЧ. Это, как правило, приводит к ускорению развития онкологического процесса.

Чтобы повысить эффективность диагностики, нижегородские онкологи предложили использовать технологии искусственного интеллекта. Система сможет анализировать уже проведённые скрининги и формировать персональные рекомендации для женщин из группы риска.

Онкогинеколог НОКОД Святослав Зиновьев подчеркнул, что важно централизовать проведение скринингов в крупных лабораториях. Это поможет снизить вероятность ошибок при цитологических исследованиях, особенно у ВИЧ-положительных пациенток.

