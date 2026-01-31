Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Нижегородский минкульт и НГХМ совместно поддержат креативные индустрии

Нижегородский минкульт и НГХМ совместно поддержат креативные индустрии

Фото: министерство культуры Нижегородской области

Министерство культуры Нижегородской области, Нижегородский государственный художественный музей и филиал Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили в министерстве культуры, это партнерство направлено на развитие культурно-просветительских, научных и образовательных инициатив, а также поддержку креативных индустрий в регионе.

"Только глубокое погружение в искусство и культуру помогает двигаться вперёд. Мы в вузе стремимся воспитывать у студентов чувство любви к родному городу, и наша выставка – отличный повод поговорить о судьбах людей, о влиянии искусства и науки на развитие города", — подчеркнула Наталья Суханова.

Соглашение знаменует начало работы над междисциплинарным выставочным проектом "Слияния" (18+), который будет презентован в музее в марте. Экспозиция расскажет о судьбах выдающихся людей, сыгравших важную роль в развитии города, а также продемонстрирует влияние случайных событий на культурную, научную и индустриальную жизнь региона.

"Такой проект интересен молодым людям, расширяет аудиторию музея и даёт возможность взглянуть на историю города с научной точки зрения. Научные данные оживают в музее, обретая эмоциональную окраску и увлекательность", — отметил Роман Жукарин.

Ранее сообщалось, что мультикультурная выставка "АРТ МИР" (0+) открылась в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

