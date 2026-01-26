Часть пассажа Нижегородской ярмарки откроют для всех в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Новая общественная зона появится в Главном ярмарочном доме на улице Совнаркомовской. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе Нижегородской ярмарки.

Главный ярмарочный дом — объект культурного наследия федерального значения. Сейчас там ведутся ремонтные работы.

После завершения текущего этапа реконструкции, которое запланировано на 2026 год, в здании откроется часть Пассажа. Там разместятся кафе, сувенирные лавки и выставочное пространство.

На данный момент попасть внутрь здания можно только в рамках определенных мероприятий. Среди них — фестиваль Intervals (0+), книжная ярмарка (0+), конференция ЦИПР (12+) и другие события.

Как уточнили в пресс-службе, уже этой весной конференция "ЦИПР" вновь частично пройдет в стенах Главного ярмарочного дома. Это подчеркивает его статус как современной конгрессно-выставочной площадки федерального уровня.

Кроме того, по предварительным заявкам профессиональных экскурсоводов в здании периодически проводятся экскурсии по историческим залам.

При этом в Нижегородской ярмарке подчеркивают: свободное перемещение посетителей по зданию конгресс-центра в режиме "самостоятельной прогулки" не планируется. Дело в том, что мероприятия, которые проводятся там на постоянной основе, требуют четкого контроля доступа и обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что Нижегородская ярмарка объявлена "Площадкой года" по версии премии EFEA Awards.