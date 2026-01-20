Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Еще 19 свалок уберут в Нижегородской области в 2026 году

20 января 2026 13:13 Общество
Еще 19 свалок уберут в Нижегородской области в 2026 году

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В 2026 году в Нижегородской области планируют ликвидировать еще 19 несанкционированных свалок. Об этом сообщил первый замминистра экологии региона Артем Бафанов на заседании комитета по экологии в Законодательном собрании 20 января, передает НИА "Нижний Новгород".

Для реализации этих мероприятий в областном бюджете уже зарезервировано 137 млн рублей. Средства пойдут на очистку загрязненных участков и восстановление окружающей среды.

По словам Бафанова, также продолжатся работы по устранению промышленных отходов на крупных объектах накопленного экологического ущерба — полигонах "Варя", "Корунд" и "Заря".

Кроме того, планируется завершить строительство мусоросортировочного комплекса в Арзамасском городском округе.

Замминистра экологии Нижегородской области также напомнил депутатам, что все целевые показатели нацпроекта "Экологическое благополучие", запланированные на 2025 год, в регионе были достигнуты. 

Ранее сообщалось, что программу обращения с отходами на 2025-2030 годы утвердили в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Мусор Свалки Экология
