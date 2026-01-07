Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Общество

Три тысячи кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок в Канавине

07 января 2026 13:14 Общество
Три тысячи кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок в Канавине

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В течение 2025 года в Канавинском районе была проведена масштабная работа по ликвидации несанкционированных свалок. Как сообщили в районной администрации, за год с различных участков было вывезено почти 3000 кубометров мусора.

По словам главы района Артёма Иванова, очистка велась на протяжении всего года. Работы проводили подрядные организации, в том числе по обращениям местных жителей. Всего была убрана территория площадью свыше 5800 квадратных метров.

Кроме того, в рамках муниципального контракта по содержанию контейнерных площадок продолжался вывоз навалов мусора с этих объектов. Особенно активно работы велись летом.

Наиболее загрязнёнными оказались участки на улицах Электровозной, Ухтомского, Подворной, Кузбасской, Болотникова, Алеши Пешкова, Тихорецкой, Зелёной, Гордеевской, Запорожской, Зеленодольской и других. Более 1000 кубометров было убран с улиц Ракетной, Литературной, Гороховецкой и Тихорецкой.

Для предотвращения повторных случаев незаконного сброса мусора на улицах Ухтомского, Зелёной, Декабристов и Алеши Пешкова были установлены камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что 23 стихийные свалки убрали в Советском районе Нижнего Новгорода в 2025 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Канавинский район Мусор Свалки
