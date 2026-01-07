Три тысячи кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок в Канавине Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В течение 2025 года в Канавинском районе была проведена масштабная работа по ликвидации несанкционированных свалок. Как сообщили в районной администрации, за год с различных участков было вывезено почти 3000 кубометров мусора.

По словам главы района Артёма Иванова, очистка велась на протяжении всего года. Работы проводили подрядные организации, в том числе по обращениям местных жителей. Всего была убрана территория площадью свыше 5800 квадратных метров.

Кроме того, в рамках муниципального контракта по содержанию контейнерных площадок продолжался вывоз навалов мусора с этих объектов. Особенно активно работы велись летом.

Наиболее загрязнёнными оказались участки на улицах Электровозной, Ухтомского, Подворной, Кузбасской, Болотникова, Алеши Пешкова, Тихорецкой, Зелёной, Гордеевской, Запорожской, Зеленодольской и других. Более 1000 кубометров было убран с улиц Ракетной, Литературной, Гороховецкой и Тихорецкой.

Для предотвращения повторных случаев незаконного сброса мусора на улицах Ухтомского, Зелёной, Декабристов и Алеши Пешкова были установлены камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что 23 стихийные свалки убрали в Советском районе Нижнего Новгорода в 2025 году.