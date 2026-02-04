Новые правила приема в вузы: что ждет нижегородских абитуриентов в 2026 году Наука

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило обновленные правила приема в российские вузы на 2026/27 учебный год. Изменения затронули порядок подачи документов, условия поступления для выпускников СПО и иностранных граждан, а также правила приема по целевой квоте. Корректировки внесены на основе анализа предыдущих приемных кампаний и в связи с изменениями в законодательстве. Что ждет нижегородских абитуриентов в 2026 году - читайте в материале НИА "Нижний Новгород".

Общие изменения в правилах приема

Целевая квота

С 2026 года целевой прием станет более детализированным. Вузы будут обязаны указывать конкретных заказчиков, формы обучения, образовательные программы и количество мест. Эти места закрепят за определенными организациями, что позволит повысить адресность подготовки специалистов.

Способы подачи документов

Абитуриенты смогут подать заявление о приеме через портал "Госуслуги", лично в приемную комиссию или по почте. Возможность подачи документов через информационные системы вузов, включая личные кабинеты абитуриентов, отменена. Это правило распространяется и на иностранных граждан.

Перераспределение вакантных мест

Незаполненные места по целевой и особой квотам будут перераспределяться в отдельную категорию. В магистратуре такие места направят в основную конкурсную массу бюджетных мест.

Поступление после СПО

Выпускники колледжей и техникумов смогут поступать в вузы без ЕГЭ только на направления, соответствующие профилю их среднего профессионального образования. В этом случае необходимо будет сдавать внутренние экзамены вуза. При смене профиля требуется сдача ЕГЭ.

Результаты экзаменов в Беларуси

Граждане России, прошедшие централизованное тестирование в Беларуси, смогут использовать его результаты при поступлении в российские вузы. Ранее такая возможность была доступна только гражданам Республики.

Иностранные абитуриенты

Иностранные граждане смогут сдавать внутренние вступительные испытания российского вуза только при отсутствии действующих результатов ЕГЭ по соответствующим предметам. Возможность пересдачи экзаменов для улучшения результата исключена.

Расширение мер поддержки семей участников СВО

Госдума одобрила законопроект, который предусматривает, что вдовы и вдовцы военнослужащих, принимавших участие в СВО, смогут поступать в вузы и средние специальные учебные заведения без вступительных экзаменов. Это право распространяется на программы бакалавриата, специалитета, а также на обучение в колледжах и техникумах на бюджетной основе.

Поступление будет осуществляться в рамках отдельной квоты, которая действует с 2022 года для участников СВО и их детей. Эта квота составляет не менее 10% от общего количества бюджетных мест, при этом вузы вправе увеличивать её по своему усмотрению. Конкурс для данной категории поступающих проводится отдельно от общего потока. Действие этой квоты распространяется и на детей участников боевых действий, проходивших на территории Российской Федерации

Изменения в нижегородских вузах

ННГАСУ

С 2026 года в вузе изменился перечень вступительных испытаний на направление "Теплоэнергетика и теплотехника". Обязательными предметами стали русский язык и физика, а третьим экзаменом можно выбрать математику профильного уровня, информатику или химию.

Поступающие с дипломом СПО смогут сдавать внутренние экзамены только при соответствии профиля среднего профессионального образования выбранной программе, рассказали НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе вуза.

Установлены ограничения на платный прием по ряду направлений. Так, на "Архитектуру" выделено 93 платных места, на "Дизайн архитектурной среды" — 9.

На программы бакалавриата и специалитета выделено 827 бюджетных мест, на магистратуру — 160.

Введено новое правило: в день издания приказов о зачислении нельзя будет отзывать заявление о согласии на зачисление, заявление о приеме или отказаться от зачисления — так называемый "день тишины".

ПИМУ

В медуниверситете правила целевого приема остались без изменений, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".

На направлении "Клиническая психология" теперь можно выбрать профильную математику вместо обществознания в качестве вступительного испытания.

Для поступающих на базе СПО сокращен перечень вступительных испытаний.

В магистратуре перечень экзаменов остался прежним.

Количество бюджетных мест сохранилось на уровне прошлого года. Информация о платных местах будет опубликована до 15 апреля.

ННГУ имени Н.И. Лобачевского

В "Лобаче" общее количество очных бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета увеличилось на 61.

Снижение числа мест по ряду направлений связано с оптимизацией структуры подготовки и перераспределением в пользу более востребованных специальностей. Так, уменьшение мест по "Фундаментальной медицине" (на 4) компенсировано ростом по "Лечебному делу" (на 22).

Сокращение набора на "Информационную безопасность телекоммуникационных систем" связано с открытием новой специальности "Информационно-аналитические системы безопасности", куда выделено 15 бюджетных мест.

На факультете социальных наук количество мест на "Психологии" уменьшено, но увеличено на "Конфликтологии", а также открыто новое направление "Психолого-педагогическое образование" с 27 бюджетными местами.

Дополнительно выделены бюджетные места на новое направление "Химические технологии" (15 мест), а также увеличено финансирование по экономическим направлениям (30 мест) и лингвистике (23 места).

По платным местам существенных изменений не произошло, отметили в пресс-службе вуза. Ограничения по приему соответствуют прошлогоднему числу зачисленных студентов. Ожидается умеренный конкурс.

Что касается вступительных испытаний, изменения коснулись инженерных направлений: на "Специальные радиотехнические системы" и "Электронику и наноэлектронику" введена обязательная физика. По остальным направлениям перечень экзаменов остался прежним, с возможностью выбора третьего предмета.

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород

В "Вышке" уточнены сроки публикации информации о количестве платных мест и мест по квотам — до 15 апреля 2026 года.

Введены "дни тишины" — в даты издания приказов о зачислении запрещены любые действия, влияющие на конкурсные списки: отзыв согласия, заявления или отказ от зачисления.

Установлены единые сроки зачисления на платные места для всех программ бакалавриата и магистратуры.

Также в пресс-службе вуза рассказали, что в магистратуре увеличено количество бюджетных мест по направлениям "Математика и механика" и "Экономика и управление". В бакалавриате объем бюджетных мест остался на уровне 2025 года.



Напомним, Минобрнауки России повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления по шести предметам.