Последние новости рубрики Наука
23 декабря 2025 10:49Количество платных мест в нижегородских вузах уменьшится на 13%
16 декабря 2025 15:43Нижегородцы разработали протокол для сообщения пациентам плохих новостей
16 декабря 2025 10:40Нижегородская область — в числе лидеров научно-технологического развития
13 декабря 2025 13:46Прощание с профессором Слугиным пройдет в Нижнем Новгороде 14 декабря
13 декабря 2025 12:00Фенолог: морозы на Новый год в Нижегородской области — уже редкость
12 декабря 2025 15:03Лидеры и аутсайдеры: эксперты рассуждают о нижегородском высшем образовании
11 декабря 2025 11:13Четыре нижегородских вуза попали в число лучших университетов мира
10 декабря 2025 19:26Выдающийся ученый Радий Илькаев скончался на 87-м году жизни
09 декабря 2025 16:26В Нижнем Новгороде научили нейросеть предсказывать риски смерти у диабетиков
08 декабря 2025 14:03Стоящие перед Россией вызовы обсудили в НИУ Президентской академии
Наука

Количество платных мест в нижегородских вузах уменьшится на 13%

23 декабря 2025 10:49 Наука
Количество платных мест в нижегородских вузах уменьшится на 13%

В российских вузах станет меньше платных мест. Минобрнауки РФ планирует урезать их количество примерно на 45 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал глава ведомства Валерий Фальков, это около 13% от общего числа коммерческих мест. Наибольшее сокращение затронет негосударственные вузы. Там количество платных мест уменьшится почти на 20%.

Нововведения вступят в силу с 2026 года и затронут только часть направлений подготовки.

Под регулирование попадут 30 направлений бакалавриата и 12 специальностей специалитета. При этом приоритетные специальности останутся без изменений.

Как пояснили в министерстве, основная цель нововведения — выстроить более сбалансированную систему подготовки специалистов, ориентированную на потребности национальной экономики и социальной сферы.

Ранее сообщалось, что минимальные баллы ЕГЭ для поступления в нижегородские вузы в 2026-2027 учебном году повысили.

