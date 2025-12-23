Количество платных мест в нижегородских вузах уменьшится на 13% Наука

Фото: Александр Воложанин

В российских вузах станет меньше платных мест. Минобрнауки РФ планирует урезать их количество примерно на 45 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал глава ведомства Валерий Фальков, это около 13% от общего числа коммерческих мест. Наибольшее сокращение затронет негосударственные вузы. Там количество платных мест уменьшится почти на 20%.

Нововведения вступят в силу с 2026 года и затронут только часть направлений подготовки.

Под регулирование попадут 30 направлений бакалавриата и 12 специальностей специалитета. При этом приоритетные специальности останутся без изменений.

Как пояснили в министерстве, основная цель нововведения — выстроить более сбалансированную систему подготовки специалистов, ориентированную на потребности национальной экономики и социальной сферы.

Ранее сообщалось, что минимальные баллы ЕГЭ для поступления в нижегородские вузы в 2026-2027 учебном году повысили.