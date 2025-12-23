Количество платных мест в нижегородских вузах уменьшится на 13%

Фото:
В российских вузах станет меньше платных мест. Минобрнауки РФ планирует урезать их количество примерно на 45 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказал глава ведомства Валерий Фальков, это около 13% от общего числа коммерческих мест. Наибольшее сокращение затронет негосударственные вузы. Там количество платных мест уменьшится почти на 20%.
Нововведения вступят в силу с 2026 года и затронут только часть направлений подготовки.
Под регулирование попадут 30 направлений бакалавриата и 12 специальностей специалитета. При этом приоритетные специальности останутся без изменений.
Как пояснили в министерстве, основная цель нововведения — выстроить более сбалансированную систему подготовки специалистов, ориентированную на потребности национальной экономики и социальной сферы.
Ранее сообщалось, что минимальные баллы ЕГЭ для поступления в нижегородские вузы в 2026-2027 учебном году повысили.
