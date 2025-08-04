Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
08 августа 2025 16:50  [149] Общество
Нижегородские вузы подвели итоги приемной кампании-2025

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде завершился основной этап приемной кампании в университетах. Большинство вузов закрыли все бюджетные места на бакалавриате и специалитете. В этом году в регионе наблюдается устойчивый рост числа заявлений, что связывают как с активной работой приемных комиссий, так и с высоким интересом со стороны абитуриентов. Об этом рассказали представители нижегородских вузов в рамках пресс-конференции по итогам приемной кампании в 2025 году 8 августа, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как рассказала начальник отдела по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования и научно-образовательной сферой министерства образования и науки Нижегородской области Ирина Зверева, по оперативным данным на очную форму обучения в нижегородских вузах поступили 8698 человек, что немного больше, чем годом ранее. 

ННГУ имени Н.И. Лобачевского

В университет зачислен 2481 студент с учетом приоритетного этапа. Количество заявлений выросло на 50%. Наибольшей популярностью пользовались направления медицины, журналистики, юриспруденции и IT.

Проходные баллы остаются на высоком уровне. Например, на "Рекламу и связи с общественностью" — 270, на "Международные отношения" — 266, на "Программную инженерию" — 256. Даже несмотря на увеличение числа бюджетных мест на "Лечебном деле", проходной балл составил 243.

В этом году в вуз поступили 27 стобалльников, один из них максимальный балл по двум предметам. Без экзаменов были зачислены 35 олимпиадников. Среди новых направлений вуз представил бакалавриат "Химическая технология".

НГЛУ имени Н.А. Добролюбова

В Нижегородском лингвистическом университете полностью завершен набор на бюджет. Всего зачислено 299 студентов, среди которых 11 — стобалльники. Самыми конкурентными направлениями стали традиционные языковые профили: на "Перевод и переводоведение" проходной балл составил 277, на "Английский язык для межкультурной коммуникации" — 275.

В вузе отметили, что педагогические направления с иностранными языками по-прежнему востребованы, а проходные баллы здесь стабильно превышают 200. В этом году впервые был открыт набор на "Классическую психологию", конкурс оказался высоким. Также вырос интерес к направлению "Туризм", что объясняется растущей потребностью в квалифицированных кадрах в сфере гостеприимства.

НГТУ имени Р.Е. Алексеева

В техническом университете зачислили 1543 студента на бакалавриат и специалитет. Средний балл по вузу составил 70. Особенно порадовали результаты на инженерных направлениях, которые раньше не пользовались большим спросом. Например, на "Кораблестроении", где было 150 бюджетных мест, нижний проходной балл достиг 165.

Количество поданных заявлений выросло с 9 до 12 тысяч с прошлого года, а общее число конкурсных заявок превысило 55 тысяч. Существенно увеличилось число целевиков — до 126 человек. В университете отметили, что интерес к целевому обучению стабильно растет, особенно по направлениям, связанным с электроэнергетикой, стрелковым и авиационным производством.

Семеро студентов были зачислены как победители олимпиад, один из них предпочел заочную форму обучения, несмотря на право поступить без экзаменов.

ННГАСУ

В архитектурно-строительном университете закрыты все 866 бюджетных мест. Проходные баллы на строительные специальности выросли на 44 пункта по сравнению с прошлым годом. Также увеличился интерес к направлениям, связанным с теплоэнергетикой, техносферной и пожарной безопасностью.

Количество заявлений в вуз выросло на 35%, всего было подано 14 775 заявок.

Также университет реализует сетевую программу магистратуры совместно с ИТ-кампусом "Неймарк" "Цифровые двойники объектов капитального строительства".

Мининский университет (НГПУ имени Минина)

В Мининском университете по сравнению с прошлым годом число поступающих увеличилось на полторы тысячи. Число поданных заявлений превысило 33 тысячи.

Средний балл по университету составил 74. В этом году особое внимание уделили целевому приему — почти полностью закрыты квоты по педагогическому образованию. Особенно востребованы были направления физико-математического профиля.

Также поступили около 10 стобалльников и ребята, зачисленные без вступительных испытаний как победители олимпиад.

Вуз продолжает развивать направления в сфере медиакоммуникаций и креативных индустрий. "Продюсерство" в этом году получило бюджетное финансирование, а в магистратуре открыта новая программа по физико-математическому образованию. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Вузы Образование Студенты
