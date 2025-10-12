Средний размер стипендии в вузах Нижнего Новгорода составил около 3200 рублей Общество

В нижегородских университетах базовая академическая стипендия для студентов составляет около 3200 рублей. Этот вывод сделан порталом "Живём в Нижнем", который проанализировал данные из приказов и пресс-релизов вузов.

Студенты ННГУ имени Лобачевского в первом семестре получают стипендию в размере 2900 рублей. Для тех, кто показал выдающиеся результаты на олимпиадах или набрал высокие баллы ЕГЭ, предусмотрены повышенные стипендии — от 10 000 до 15 000 рублей.

Первокурсники Нижегородского технического университета (политеха) в первом семестре будут получать 3120 рублей. После первой сессии их стипендия может быть увеличена, и круглые отличники смогут рассчитывать на выплаты до 6230 рублей.

В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ) базовая стипендия составляет 3570 рублей. Студенты, сдавшие один из экзаменов на 100 баллов, могут рассчитывать на стипендию в размере 10 000 рублей.

Студенты Волжского университета водного транспорта, обучающиеся на бюджетной основе, могут получать высокую государственную академическую стипендию в размере 5400 рублей.

В Лингвистическом университете базовая стипендия для первокурсников составляет 2224 рубля. Если сессия сдана на "хорошо" и "отлично", то можно рассчитывать на сумму от 2700 до 4045 рублей. Повышенная стипендия доступна студентам с высокими личными достижениями: от 100 до 150 баллов — 10 000 рублей, от 151 до 200 баллов — 12 000 рублей, от 201 до 250 баллов — 13 000 рублей, 251 балл и выше — 16 000 рублей.

Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) предлагает базовую стипендию в размере 3000 рублей.

Стипендия, даже самая высокая, не может полностью покрыть расходы студента, живущего отдельно от родителей. Однако она может частично компенсировать базовые траты: проживание в общежитии (в среднем 970 рублей), льготный студенческий проездной на 60 поездок (600 рублей) и мобильную связь (в среднем, 680 рублей).