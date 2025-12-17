Минимальные баллы ЕГЭ для поступления повысили в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации установило новые минимальные баллы ЕГЭ, которые будут действовать при приёме в высшие учебные заведения в 2026-2027 учебном году. Соответствующий приказ размещён на официальном портале правовой информации.

По сравнению с предыдущим периодом, требования к абитуриентам стали жестче — пороговые значения увеличены сразу по шести предметам. Изменения коснулись химии, биологии, физики, информатики, истории и иностранного языка.

Теперь, чтобы претендовать на поступление в вуз, необходимо набрать не менее 40 баллов по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии. По физике минимальный результат составляет 41 балл, по обществознанию — 45, а по информатике — 46.

Если сравнивать с предыдущим учебным годом, наибольшее увеличение произошло по иностранному языку — с 30 до 40 баллов. Также выросли минимальные пороги по истории — с 36 до 40, по химии и биологии — с 39 до 40, по физике — с 39 до 41, а по информатике — с 44 до 46 баллов.

