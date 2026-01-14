Вдовы нижегородских бойцов СВО смогут поступать в вузы без экзаменов Общество

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, направленный на расширение мер поддержки семей погибших участников специальной военной операции. Документ был принят на пленарном заседании 13 января.

Согласно инициативе, вдовы и вдовцы военнослужащих, принимавших участие в СВО, смогут поступать в высшие и средние специальные учебные заведения без вступительных экзаменов. Речь идет о программах бакалавриата, специалитета, а также обучении в колледжах и техникумах на бюджетной основе.

Поступление будет осуществляться в рамках отдельной квоты, которая уже действует для участников спецоперации и их детей с 2022 года. Эта часть составляет не менее 10% от общего количества бюджетных мест в вузах, однако сами университеты вправе увеличивать её объем. Поступление осуществляется по отдельному конкурсу, независимо от общего потока. С 2025 году действие нормы распространяется и на детей участников боевых действий, проходивших на территории Российской Федерации.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность бесплатного обучения на подготовительных отделениях федеральных государственных вузов для вдов и вдовцов бойцов СВО.

Напомним, в 2025 году в нижегородские вузы по квоте для участников СВО и их детей были зачислены 556 человек.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила бесплатное повторное обучение для участников СВО.