Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 января 2026 15:00Утверждены новые тарифы на услуги муниципальных бань в Нижнем Новгороде
14 января 2026 14:24Вдовы нижегородских бойцов СВО смогут поступать в вузы без экзаменов
14 января 2026 14:05Дмитрий Притула возглавил Волжское пароходство
14 января 2026 13:54Научный центр с кафе и парковкой возведут на Гребном канале
14 января 2026 13:36Нижегородцам назвали главные астрономические явления 2026 года
14 января 2026 12:16Выяснилось, какие госучреждения переехали в 4-й корпус Нижегородского кремля
14 января 2026 11:53Билайн открыл бесплатный доступ к нейросетям для пользователей всех операторов
14 января 2026 10:40Ямочный ремонт провели у Мызинского моста после жалоб водителей
14 января 2026 10:23Бездомному уроженцу Монголии помогли найти жилье в Нижнем Новгороде
14 января 2026 09:4489-летняя нижегородка вышла замуж
Общество

Вдовы нижегородских бойцов СВО смогут поступать в вузы без экзаменов

14 января 2026 14:24 Общество
Вдовы нижегородских бойцов СВО смогут поступать в вузы без экзаменов

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, направленный на расширение мер поддержки семей погибших участников специальной военной операции. Документ был принят на пленарном заседании 13 января.

Согласно инициативе, вдовы и вдовцы военнослужащих, принимавших участие в СВО, смогут поступать в высшие и средние специальные учебные заведения без вступительных экзаменов. Речь идет о программах бакалавриата, специалитета, а также обучении в колледжах и техникумах на бюджетной основе.

Поступление будет осуществляться в рамках отдельной квоты, которая уже действует для участников спецоперации и их детей с 2022 года. Эта часть составляет не менее 10% от общего количества бюджетных мест в вузах, однако сами университеты вправе увеличивать её объем. Поступление осуществляется по отдельному конкурсу, независимо от общего потока. С 2025 году действие нормы распространяется и на детей участников боевых действий, проходивших на территории Российской Федерации.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность бесплатного обучения на подготовительных отделениях федеральных государственных вузов для вдов и вдовцов бойцов СВО.

Напомним, в 2025 году в нижегородские вузы по квоте для участников СВО и их детей были зачислены 556 человек. 

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила бесплатное повторное обучение для участников СВО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума Образование СВО
Поделиться:
Новости по теме
12 января 2026 18:45Психологический онлайн-чат стал доступен нижегородским участникам СВО
29 декабря 2025 17:52Глеб Никитин продлил региональные выплаты семьям участников СВО
26 декабря 2025 14:28Миннауки и высшего образования появится в Нижегородской области с 1 января
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных