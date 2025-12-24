Суд признал законным отказ Олегу Сорокину в УДО Происшествия

Отказ в условно-досрочном освобождении экс-главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину признан законным.

Как 24 декабря сообщили в Омском облсуде, постановление Куйбышевского районного суда оставлено без изменений.

В марте 2019 года Олега Сорокина приговорили к 10 годам лишения свободы со штрафом в 460 млн рублей. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и соучастии в похищении человека. Наказание бывший глава Нижнего Новгорода отбывает в колонии строгого режима.

Осенью 2025 года адвокат экс-чиновника ходатайствовал об УДО для своего подзащитного, но ему было отказано. Тогда Сорокин подал апелляцию.

Добавим, что в декабре с Сорокина и его экс-супруги Элады Нагорной взыскали еще 1,4 млрд рублей.