Последние новости рубрики Происшествия
24 декабря 2025 12:37Суд признал законным отказ Олегу Сорокину в УДО
24 декабря 2025 10:09Нижегородская прокуратура требует изъять незаконные гаражи в трамвайном депо
23 декабря 2025 19:41Житель Арзамаса перевёл почти 2 млн рублей на "безопасный счёт"
23 декабря 2025 18:30Полиция ищет нижегородца, причастного к хищению выплат участников СВО
23 декабря 2025 17:28ФСБ пресекла махинацию с больничным в Нижегородской области
23 декабря 2025 16:18Роструд проверит гибель мужчины при пожаре на плавкране на Бору
23 декабря 2025 16:00Один человек погиб при пожаре на плавкране в Борском округе
23 декабря 2025 15:26Опубликованы кадры тушения пожара на плавкране у Борского моста
23 декабря 2025 14:29МЧС: плавкран горит на 100 кв. метрах у Борского моста
23 декабря 2025 14:19Прокуратура озвучила подробности крупного пожара около Борского моста
Происшествия

Суд признал законным отказ Олегу Сорокину в УДО

24 декабря 2025 12:37 Происшествия
Суд признал законным отказ Олегу Сорокину в УДО

Отказ в условно-досрочном освобождении экс-главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину признан законным. 

Как 24 декабря сообщили в Омском облсуде, постановление Куйбышевского районного суда оставлено без изменений.

В марте 2019 года Олега Сорокина приговорили к 10 годам лишения свободы со штрафом в 460 млн рублей. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и соучастии в похищении человека. Наказание бывший глава Нижнего Новгорода отбывает в колонии строгого режима.

Осенью 2025 года адвокат экс-чиновника ходатайствовал об УДО для своего подзащитного, но ему было отказано. Тогда Сорокин подал апелляцию.

Добавим, что в декабре с Сорокина и его экс-супруги Элады Нагорной взыскали еще 1,4 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

